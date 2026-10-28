Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tři věci, co mě baví na iPhone Duo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Apple uvedl minulý pátek na trh iPhone Duo a my jej pomalu začínáme v redakci testovat. Místo klasických prvních dojmů jsem se rozhodl tentokrát pojmout...
Tři věci, co mě baví na iPhone Duo

Tři věci, co mě baví na iPhone Duo

Zdroj: iPhone Duo, tři fotky spojeny pomocí AI; zdroj: Dotekománie
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:59

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Tísňové volání nové generace: Dispečink uvidí živý obraz přímo z místa události
Tísňové volání nové generace: Dispečink uvidí živý obraz přímo z místa události
Vivo vydává Y600 se 10 000mAh baterií
Vivo vydává Y600 se 10 000mAh baterií

Dlouho očekávaný model s označením Y600 od čínské firmy Vivo vstupuje do střední třídy, kde by bez problému...

Nový únik odhaluje nejlevnější iPhone 18e
Nový únik odhaluje nejlevnější iPhone 18e

Začátek příštího roku přinese další pokračování nejlevnějšího iPhonu a společnost Apple podle aktuálních...

Apple přiznává problémy s praskajícím displejem u iPhonů Duo a nabízí výměnu zařízení
Apple přiznává problémy s praskajícím displejem u iPhonů Duo a nabízí výměnu zařízení

Je to pár dní, co jsme informovali o problémech, které zaznamenávají novopečení majitelé iPhonů Duo. Ti...

Redmi K100 doplňuje sérii: Snapdragon 8 Elite a 10 000mAh baterie v hlavní roli
Redmi K100 doplňuje sérii: Snapdragon 8 Elite a 10 000mAh baterie v hlavní roli

Před dvěma měsíci jsme se dočkali uvedení Redmi K100 Pro a Max, ale bez základního modelu. Až nyní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.