Tři věci, co mě baví na iPhone Duo

Apple uvedl minulý pátek na trh
iPhone Duo a my jej pomalu začínáme v redakci testovat. Místo klasických prvních dojmů jsem se rozhodl tentokrát pojmout jeho testování mírně jinak. Pojďme si tak v tomto článku říct tři věci, co mě baví. V dalším článku si pak naopak povíme i věci, co mě potěšily už méně. Wow efekt a nové aplikace
Po dlouhé době je tohle mobil, který opět zaujme i široké okolí. Testuji desítky telefonů ročně a málokdy novinka lidi tak zajímá, jak nový
iPhone Duo. Skoro každý známý se hned ptá, jaký to je a chce to vidět. A to nejen lidi, co se o technologie zajímají, ale i laici. Tohle se ve větším Applu povedlo naposledy u iPhone X, jakkoliv i vloni iPhone Air budil trochu zájem.
iPhone Duo; zdroj: Dotekománie
S tímto zájmem veřejnosti souvisí i jedna za mě velmi příjemná věc a to jsou aplikace a hry optimalizované přímo na nový form factor. Na Androidu si trouchnu říct, že ohebné telefony nikdy nebyly tak populární a jejich Android aplikace zkrátka nedostaly takovou péči. Vznikly nějaké nové hry využívající právě ohebný displej? Osobně si nevzpomínám, ale klidně mě vyveďte v komentáři z míry.
Toastie na iPhone Duo; zdroj: Dotekománie
Tady na iPhone Duo vzniklo už jen za posledních pár dní mnoho nových aplikací a her, které kreativně využívají ohebný displej jako třeba Toastie. V této hře vaříte toasty, přičemž když dáte toast grilovat, musíte zavřít iPhone a počkat, až se dopeče. Nesmíte ho ale nechat zavřený moc dlouho, jinak se spálí. Hra Battlefleet Duo jsou klasické lodě opět chytře využívající nový form factor.
Battlefleet Duo a Tiny Computers na iPhone Duo; zdroj: Dotekománie
Další příklad je Deck-Man, kde máte takovou simulaci walkmanu s kazetami, hudbu přehrává z Apple Music. Aplikace Tiny Computers vám zase udělá z Dua takový malý počítač. Na výběr je deset notebooků od Macintoshe, přes ThinkPady až po PowerBook G4. Není to žádný oficiální port systému, jen fanoušková připomínka, jak systémy vypadaly. Aplikace Teleprompter vám zase udělá z Dua čtecí zařízení, což jsme osobně viděli přímo v sídle Applu.
Finalist; zdroj: Dotekománie
Nemusí to ale nutně být hned nová aplikace nebo hra. Potěšující jsou i současné aplikace, které dostaly péči jako je třeba Netflix, aplikace na střih Edits, Finalist na plánování a správu připomínek. Osobně mě potěšilo, že také AI jako Claude, Perplexity, Gemini a
ChatGPT už dostaly optimalizaci. Ale samozřejmě není všechno růžové, mnohé aplikace péči ještě nemají, ale o tom až příště. Nano textura a podpora stylusu
Vnitřní displej dostal nano texturu a není to žádná dodatečná volba jako třeba u iPadu, což nikdo moc nečekal. Pamatuji si, jak nám ještě před představením na veletrhu IFA ukazoval nejmenovaný výrobce skel jejich sklíčko na vnitřní displej. Nejspíš ale kvůli nanotextuře se zatím nedostalo do prodeje.
iPhone Duo; zdroj: Dotekománie
Každopádně za mě je to velmi příjemná změna oproti lesklým panelům. Schovává to předěl v místě ohybu a prst po displeji plyne velmi hladce. Je to materiál příjemný na dotek. Velmi příjemně se tak na vnitřním panelu prohlíží internet nebo čtou knížky. Ve srovnání s konkurencí s lesklým panelem je na displeji méně odlesků, ale tato „matná fólie“ vás samozřejmě stojí trochu nižší vnímaný kontrast.
Zaujalo mě, že se Apple nebál schovat fotoaparát pod vnitřní displej, a máme tu také podporu Apple Pencil. Tohle je tak první iPhone, který podporuje stylus. To mi připomíná slavnou kritiku a větu Steva Jobse při představení prvního iPhone v roce 2007, kdy řekl „Who wants a stylus? You have to get ‚em, put ‚em away, and you lose ‚em. Yuck! Nobody wants a stylus!“. Doba se ale mění, a tady to téměř po dvaceti letech zkrátka dává smysl.
Optimalizace iOS na iPhone Duo
Kvalita zpracování telefonu je skvělá, to mě ale vlastně tolik nepřekvapilo, to jsem tak nějak očekával. Mnohem více mě zaujalo přizpůsobení celého rozhraní iOS. Při testování Galaxy Z Fold8 (tedy telefon s téměř stejným poměrem stran) jsem kritizoval, že na vnějším displeji zabere klávesnice většinu displeje a já už nevidím na konverzaci. Tady na to Apple šel chytře a jeho nápad se mi líbí.
Duo; zdroj: Dotekománie
Status bar a akční tlačítka na Androidu zabírají místo nahoře a dole, zde na iPhonu Duo byly ale přesunuty na bok. Stav baterie, signál a další tak chytře nezabírají místo na výšku a na boku ho naopak chytře využívají. Duo je totiž širší než třeba iPhone 18 Pro Max. Dynamic Island stále zůstává, přímo Apple stále uvádí jeho přítomnost. Jen je jednoduše přepracovaný na vertikální zobrazení.
Nekončí to ale u vnějšího displeje, také multitasking a spouštění dvou aplikací vedle sebe je na iPhone Duo tak nějak přirozenější než na iPadu. A hlavně konečně máme tuto možnost, která mi na iPhone Pro Max trochu chyběla.
Duo; zdroj: Dotekománie
Jak se líbí nový iPhone Duo vám? Již nyní se můžete těšit na další díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou věnovaný tomuto telefonu a také recenzi.