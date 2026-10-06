OKTAGON čeká stý turnaj. Druhá dekáda bude těžší než první

Stý turnaj ještě neproběhl, směr, který přijde po něm je však vidět už nyní. Oficiální kalendář OKTAGONu počítá pro rok 2027 s návratem do německých měst, Bratislavou, premiérou ve Vídni a především s dalším fotbalovým stadionem. Organizace už tedy neřeší, jestli dokáže vyrazit za hranice. Musí ukázat, že dokáže několik rozdílných trhů dlouhodobě udržet.
Stadiony už nejsou výjimka
Německo změnilo měřítko celé organizace. Na první stadionový turnaj ve Frankfurtu v roce 2024 dorazilo 59 148 diváků a OKTAGON se do Deutsche Bank Parku v září 2026 vrátil znovu před téměř šedesátitisícovou kulisu. Na květen 2027 už je potvrzený další stadion, tentokrát Merkur Spiel-Arena v Düsseldorfu. Velká akce jednou za několik let se tak mění v model, který chce organizace opakovat.
S tím roste i tlak. Stadion potřebuje jména schopná prodat desítky tisíc vstupenek, silnou domácí kartu a důvod, proč má fanoušek přijít osobně místo sledování přenosu. Ondřej Novotný už dříve zdůrazňoval, že ve Frankfurtu nejde o pár tisíc lidí navíc, ale o atmosféru a pocit mimořádné události. Pokud mají podobné večery přicházet pravidelně, nemohou stát pokaždé na stejných tvářích.
Ještě větší varování nabízí Británie. Novotný ji označil za drahou školu poté, co tam OKTAGON nedokázal naplnit haly podle představ. Při vstupu do Polska už vedení postupovalo opatrněji. V rozhovoru pro CzechCrunch popsal důraz na místní hvězdy, přípravu trhu i možnost, že expanze nemusí vyjít. První polský turnaj nakonec proběhl v dubnu 2026 ve Štětíně s Michałem Materlou v hlavním zápase.
Domácí základ nesmí zmizet
Další na řadě je Rakousko. OKTAGON má na 20. února 2027 naplánovanou premiéru ve vídeňské Stadthalle a už při jejím oznámení stavěl na rakouských bojovnících, gymech a šampionovi Magu Machaevovi. Stejná logika fungovala v Německu a stejnou potřebuje Polsko. Nový trh nelze dlouhodobě živit jen bojovníky dovezenými z Česka, Slovenska nebo jiné části Evropy. Potřebuje vlastní tváře, rivality a fanoušky, kteří se budou vracet.
Pro OKTAGON tím vzniká citlivý problém. Organizace začínala jako československý projekt a právě domácí jména jí vytvořila základ, ze kterého mohla expandovat. Ani v době německého růstu se těchto kořenů nezbavila – jubilejní stovka se koná v Praze a na květen 2027 je potvrzená Bratislava. Česká a slovenská scéna proto nemůže postupně skončit jen jako zásobárna bojovníků pro větší zahraniční akce.
Druhá dekáda tak nebude hlavně závodem o to, jak rychle vznikne turnaj číslo 150 nebo 200. Důležitější bude, jestli OKTAGON zvládne mít silné Německo, prosadit se v Polsku a Rakousku, pravidelně plnit velké haly a stadiony a přitom neztratit publikum, na kterém vyrostl. První stovka dokázala, kam až se může československá organizace dostat. Po ní už bude muset dokazovat, že se na této úrovni dokáže také udržet.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková