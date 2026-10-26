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Od srnce a bažantů ke slonům a levhartům. Ostravská zoo slaví 75 let

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Ostravská zoo byla založena 26. října 1951 a dnes tak slaví 75 let. Dnes jejími branami každoročně projdou statisíce návštěvníků, na počátku zahrady přitom stála skupina ostravských havířů, kteří se snažili zpříjemnit život v moravskoslezské metropoli a v Kunčičkách vybudovali odpočinkový areál.
Od srnce a bažantů ke slonům a levhartům. Ostravská zoo slaví 75 let

Od srnce a bažantů ke slonům a levhartům. Ostravská zoo slaví 75 let

Zdroj: Magistrát města Ostravy
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 15:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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