Revoluce ve vytápění: Klimatizace dá třikrát víc tepla než přímotop za stejnou spotřebu. Za celou zimu zaplatíte pod 8 000 Kč

Stanislavova rovnice se vejde na okraj účtenky. Jeho jednotka si při topení bere zhruba 1,1 kW, běží asi deset hodin denně a elektřinu Stanislav platí kolem 4 Kč za kilowatthodinu. Za topnou sezonu o 180 dnech tak vychází 1,1 × 10 × 180 × 4 = 7 920 Kč. Tahle částka sama o sobě neohromí. Zajímavé je, kolik tepla za ni do bytu proudí. U přímotopu by stejný obnos pokryl sotva třetinu tohoto tepla. Prověřili jsme proto výpočet přes topný faktor, regulované ceny pro rok 2026 i technické listy výrobců.
Klimatizace teplo přesouvá, přímotop ho pálí
Přímotop funguje přímočaře: jedna kilowatthodina elektřiny se v topné spirále promění v jednu kilowatthodinu tepla. Lépe to fyzikálně nejde, odporový ohřev má na místě spotřeby účinnost prakticky sto procent.
Klimatizace s funkcí topení hraje podle jiných pravidel. V podstatě jde o tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Elektřina u ní pohání hlavně kompresor a chladivový okruh, který odebírá teplo venkovnímu vzduchu a pumpuje ho do místnosti. I studený říjnový nebo lednový vzduch totiž nějakou tepelnou energii nese. Přístroj ji jen sbírá a koncentruje.
Odtud pramení celá revoluce. Americký program
Energy Star uvádí, že vzduchová tepelná čerpadla dokážou dodat až trojnásobek tepelné energie proti spotřebované elektřině. Mezinárodní energetická agentura počítá u typického domácího čerpadla s topným faktorem kolem 4 a australský vládní portál pro domácnosti udává u reverzních klimatizací účinnost 300 až 600 %. Nikdo tu energii nevyrábí z ničeho. Většinu dodá venkovní vzduch zadarmo, platí se jen za její přepravu. Topný faktor COP v praxi: co znamená trojka a pětka
Výrobci tuto schopnost popisují zkratkou COP, česky topný faktor. Vzorec Bosch uvádí jednoduše: dodané teplo dělené spotřebovanou elektřinou. COP 3 znamená tři kilowatthodiny tepla z jedné kilowatthodiny ze zásuvky, COP 4 rovnou čtyři.
Jedno číslo ovšem platí jen pro konkrétní okamžik měření. Vaillant proto upozorňuje na rozdíl mezi COP, změřeným v jednom provozním bodě, a sezonním ukazatelem SCOP, který zohledňuje celou zimu včetně mrazivých i mírných dnů. Pro domácí rozpočet je vypovídající hlavně SCOP.
Konkrétní hodnoty ukazuje ceník klimatizací Daikin:
Model Topný výkon (min./jmen./max.) SCOP Topení do venkovní teploty Daikin Comfora FTXP20N9/RXP20N9 1,3 / 2,5 / 3,5 kW 4,68 −15 °C Daikin Perfera FTXM20A/RXM20A dle ceníku 5,20 −20 °C
Sezonní faktor přes 4,5 znamená, že trojnásobek tepla proti přímotopu představuje u kvalitních split jednotek spíše opatrný odhad. V mrazu účinnost klesá, protože kompresor musí překonávat větší teplotní rozdíl. Provozní rozsah do −15 nebo −20 °C ale dokládá, že ani tuhá zima jednotku nevyřadí.
Přepočet na koruny: 7 920 Kč proti 23 760 Kč
Teprve tady vynikne, proč Stanislavova čísla obstojí. Když jednotka s příkonem 1,1 kW pracuje s topným faktorem 3, dodá do místnosti zhruba 3,3 kW tepla. Za deset hodin denně po 180 dní to dělá asi 5 940 kWh tepla.
Kdyby totéž množství tepla měl vyrobit přímotop, spolkl by stejných 5 940 kWh elektřiny. Při identické ceně 4 Kč/kWh:
klimatizace: 1 980 kWh elektřiny → 7 920 Kč přímotop: 5 940 kWh elektřiny → 23 760 Kč
Rozdíl přes 15 800 Kč za jedinou sezonu vychází z čisté fyziky, cena proudu je v obou případech stejná. Při SCOP kolem 4,7, jaký uvádí Daikin u modelu Comfora, by klimatizaci na totéž teplo stačilo jen něco přes 1 260 kWh, tedy přibližně 5 000 Kč.
Pro představu pomůže i srovnání s celým domem. České stavby v říjnu 2026 vyčíslily pro modelový dům o 150 m² se spotřebou 18 MWh tepla roční provoz tepelného čerpadla vzduch-voda na 25 600 Kč a plynového kondenzačního kotle na 42 300 Kč. Klimatizace vzduch-vzduch spadá do stejné rodiny úsporných technologií, jen topí po jednotlivých místnostech.
Sazba D56d, D57d a dvacet hodin levné elektřiny
Cena kolem 4 Kč/kWh vychází z výhodné distribuční sazby pro tepelná čerpadla. Stanislav počítá se sazbou D56d, kterou
cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2025 pro rok 2026 výrazně zatraktivnilo. Doba nízkého tarifu se sjednotila na minimálně 20 hodin denně a kompresor tepelného čerpadla se ve vysokém tarifu neblokuje. Změna se podle úřadu dotkla přibližně 61 tisíc odběratelů.
Distribuční složka se liší podle regionu. Nízký tarif distribuce u D56d stojí v roce 2026 například 116,50 Kč/MWh u ČEZ Distribuce, 175,20 Kč/MWh u PRE a 224,30 Kč/MWh u EG.D. Obchodní část ceny pak určuje dodavatel, takže výsledná koncová cena se mezi smlouvami rozchází. Ceníky pro oblast ČEZ z léta 2026 dokládají, že se lze ke 4 Kč/kWh reálně dostat.
Kdo si klimatizaci jako tepelné čerpadlo pořizuje teprve teď, bude u distributora žádat o sazbu D57d. Ta je určená právě pro nově instalovaná tepelná čerpadla a rovněž nabízí dlouhé pásmo levnější elektřiny.
Kde klimatizace topí nejlépe a co stojí pořízení
Výpočet odpovídá jedné větší obytné místnosti nebo menšímu otevřenému bytu. Daikin uvádí orientační pravidlo zhruba 0,1 kW výkonu na metr čtvereční u průměrně izolované domácnosti. Tepelný výkon 3,3 kW by tak odpovídal přibližně 33 m². Kvalitní okna a zateplení tuhle plochu posouvají nahoru, netěsnosti a vysoké stropy naopak dolů. Pro víc pokojů se nabízí víc vnitřních jednotek, případně multisplit, kde jedna venkovní jednotka obslouží několik místností.
Nejvíc se klimatizace vyplatí tam, kde nahradí přímotopy nebo elektrické olejové radiátory. V takovém bytě se úspora projeví už na prvním vyúčtování.
Vstupní náklady nejsou zanedbatelné. Instalační firma CHKT uvádí nástěnnou split jednotku 2,5 kW do jedné místnosti od 35 000 Kč včetně montáže a DPH, firma NUMIQ účtuje samotnou standardní montáž s trasou do 3 metrů za 7 385 Kč bez zařízení. Při ročním rozdílu kolem 15 000 Kč proti přímotopu se investice podle našeho propočtu vrátí zhruba za dvě až tři zimy.
Pár praktických pravidel pro každodenní topení:
Filtry: Bosch doporučuje čistit vnitřní jednotku zhruba každé dva týdny, u samočisticích modelů až jednou týdně. Profesionální servis vyjde obvykle na 1 000 až 2 000 Kč. Umístění: jednotka by neměla foukat přímo na postel, gauč ani pracovní stůl. Teplý vzduch stoupá ke stropu, proto se vyplatí pozice, odkud může proudit napříč místností. Komfort: klimatizace ohřeje pokoj rychle, ale proudícím vzduchem. Kdo je zvyklý na sálavé teplo podlahového topení, potřebuje pár dní na zvyknutí. Bytový dům: venkovní jednotka zasahuje do fasády, takže je obvykle potřeba souhlas SVJ nebo družstva.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková