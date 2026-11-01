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Revoluce ve vytápění: Klimatizace dá třikrát víc tepla než přímotop za stejnou spotřebu. Za celou zimu zaplatíte pod 8 000 Kč

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Čtenář Stanislav spočítal, že jeho klimatizace protopí zimu za necelých 8 000 Kč. Fyzika mu dává za pravdu: z jedné kilowatthodiny elektřiny vytěží až trojnásobek tepla.
Revoluce ve vytápění: Klimatizace dá třikrát víc tepla než přímotop za stejnou spotřebu. Za celou zimu zaplatíte pod 8 000 Kč

Revoluce ve vytápění: Klimatizace dá třikrát víc tepla než přímotop za stejnou spotřebu. Za celou zimu zaplatíte pod 8 000 Kč

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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