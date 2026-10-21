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Ostravská zoo musela utratit medvěda Jirku. V zahradě žil necelé dva roky

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V ostravské zoo museli v minulém týdnu utratit samce medvěda ušatého Jirku, který byl do Ostravy převezen ze zámku Konopiště před dvěma lety. Samec se se zdravotními problémy potýkal opakovaně, situace se dramaticky zhoršila minulou středu.
Ostravská zoo musela utratit medvěda Jirku. V zahradě žil necelé dva roky

Ostravská zoo musela utratit medvěda Jirku. V zahradě žil necelé dva roky

Zdroj: Zoo Ostrava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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