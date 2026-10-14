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Ostravská zoo slaví vzácný přírůstek. Narodila se dvě mláďata levhartů

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V ostravské zoologické zahradě se narodila dvě mláďata levhartů cejlonských. Jde za jediná dvě koťata, která se v posledním roce narodila v celé Evropě. První veterinární kontrola nových přírůstků proběhne až za měsíc. První týdny života dopřávají chovatelé novým koťatům naprostý klid.
Ostravská zoo slaví vzácný přírůstek. Narodila se dvě mláďata levhartů

Ostravská zoo slaví vzácný přírůstek. Narodila se dvě mláďata levhartů

Zdroj: Zoo Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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