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VIDEO: Radost v Zoo Ostrava. Vzácná prasata mají mláďata, mají se čile k světu

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Dennívýzva
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Chovatelům v ostravské zoo už dva týdny dělá radost trojice mláďat, která se narodila rodičům prasat visajanských. Jak sdělila mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková, malá prasátka se mají čile k světu a jejich matka se o ně vzorně stará. Jejich pohlaví je zatím neznámé.
VIDEO: Radost v Zoo Ostrava. Vzácná prasata mají mláďata, mají se čile k světu

VIDEO: Radost v Zoo Ostrava. Vzácná prasata mají mláďata, mají se čile k světu

Zdroj: Zoo Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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