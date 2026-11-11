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Casillas se naštval na Real! Oba syny stáhl z akademie, vadilo mu jejich přehlížení

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Bývalý kapitán Realu Madrid Iker Casillas se rozhodl změnit fotbalové prostředí svých dvou synů. Dvanáctiletý Martín a desetiletý Lucas, kteří stejně jako jejich otec nastupují na postu brankáře, opustí podle španělských médií mládežnickou akademii Bílého baletu. Za rozhodnutím má stát především klesající herní vytížení staršího syna a nespokojenost s jeho sportovním rozvojem. Oba chlapci by měli pokračovat v nedalekém Leganés.
Casillas se naštval na Real! Oba syny stáhl z akademie, vadilo mu jejich přehlížení

Casillas se naštval na Real! Oba syny stáhl z akademie, vadilo mu jejich přehlížení

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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