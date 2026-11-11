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Ulice: „Budeš trpět," slibuje Soňa Egonovi. Pak mu ale podlehne a skončí spolu v posteli

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Soňu z Ulice čekají velké věci. Nejprve se zabydluje ve své nové kanceláři a řeší první neshody s Jirkou Hložánkem, večer na ni ale čeká nečekaný závěr dne.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:37

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