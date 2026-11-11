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Kinobox Daily: Green Lantern je nechvalně známý propadák, který nás málem ochudil o Deadpoola

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Green Lantern je superhrdinský snímek Martina Campbella na motivy stejnojmenné komiksové postavy. Ten se poprvé objevil v roce 1940 v All-American Comics #16, zrodil se z per ilustrátora Martina Nodella a spisovatele Billa Fingera. To se ale ještě nejednalo o jeho verzi, kterou známe dnes – s Halem Jordanem jsme se mohli setkat až v roce 1959. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Green Lantern je nechvalně známý propadák, který nás málem ochudil o Deadpoola

Kinobox Daily: Green Lantern je nechvalně známý propadák, který nás málem ochudil o Deadpoola

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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