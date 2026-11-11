Od sporáku po garážová vrata. Sčítání v roce 1980 si udělalo inventuru domácnost

U československého sčítání z roku 1980 přišla řeč na ledničku, motocykl i autogaráž. V české části republiky mělo televizor skoro devět z deseti bytových domácností. Barevný přijímač byl doma u necelých šesti procent.
Televizor najdete v
seznamu tehdejších otázek ČSÚ pod číslem 59. Za ním následuje rekreační domek, motocykl a autogaráž. Jen o pár položek výš se přitom řeší, jak velká je kuchyně a jaký v ní stojí sporák. Sčítalo se k 1. listopadu 1980. Do přehledu se vešla garáž i pračka
Na vodovodu a topení bylo vidět, jak je zařízený samotný byt. Otázky na vybavení sahaly od kuchyně přes obývák až ke garážovým vratům.
Původní tabulka ČSÚ má i údaj o osobních vozech. V české části Československa mělo auto 40,7 procenta bytových domácností. Při sčítání v roce 1980 měla autogaráž vlastní položku hned za motocyklem. Garáže v Brně-Bystrci jsou na ilustračním snímku z roku 2022. Martin Strachoň / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
V téže tabulce měla elektrickou pračku víc než čtyři pětiny domácností. Automatickou měla rovná čtvrtina. Pod jednou kolonkou se tak sešly automaty i jednodušší elektrické pračky. Mezi automaty vyráběné v Československu patřila třeba
Tatramatka z Popradu. Barva byla napřed ve vysílání
Československá televize spustila
pravidelné barevné vysílání v roce 1973 na druhém programu. První se přidal o dva roky později. V prosinci 1979 se v České národní radě mluvilo o tom, že barevný přijímač má pořád jen pět procent televizních koncesionářů a na trhu je malý výběr.
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Při sčítání o rok později uvedlo televizor 89,4 procenta českých bytových domácností. Barevný přijímač mělo 5,6 procenta. Původní tabulka zahrnuje barevné televizory i do celkového počtu. Po přepočtu vychází, že barvu měla přibližně jedna ze šestnácti domácností, které už měly televizor.
V osmdesátých letech se v Československu prodávaly i sovětské barevné Rubíny. Opravářům modelu C-202 věnovalo v roce 1984
Amatérské rádio přehled závad. Podrobněji jsme popsali, jak barevné televizory přicházely do obýváků.
V roce 1991 už podle
dalšího sčítání mělo v českých zemích barevný přijímač 59,5 procenta bytových domácností. Automatickou pračku tehdy uvedlo 46,3 procenta. Během jedenácti let tak barevný televizor předběhl automatickou pračku a dostal se do většiny domácností.
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V roce 2001 přišly na řadu mobily
Na přelomu tisíciletí brali statistici televizor, pračku a ledničku jako běžné vybavení. V roce 2001 proto
tyto otázky z formuláře vypustili. Pořád je zajímalo auto a možnost využívat chatu nebo chalupu. Přibyl osobní počítač včetně možnosti připojit se k internetu a u telefonu se nově rozlišovala pevná linka a mobil. V roce 2001 se v bytovém listu nově rozlišoval také mobilní telefon. Nokia 3310 na pozdějším snímku připomíná tehdejší tlačítkové přístroje. Thomas Kohler / Wikimedia / CC BY 2.0
Počítač v roce 2001 uvedlo
skoro šestnáct procent domácností. I u telefonu se změnilo, co si pod ním představit. Až se doma začne vzpomínat na první telefon, zkuste se zeptat na oba. Kdy vám zapojili pevnou linku a kdy jste si pořídili první mobil?
Původní názvy snímků Rubínu a Nokie jsou
Rubin C-202 Рубин Ц-202 a Nokia.