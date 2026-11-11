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Od sporáku po garážová vrata. Sčítání v roce 1980 si udělalo inventuru domácnost

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Sčítání z roku 1980 zaznamenalo garáže, televize i pračky. Původní tabulka ukazuje, jak vzácný byl barevný televizor a jak rychle se to změnilo.
Starý televizor Rubín s obrazovkou a ovládacím panelem leží mezi zelenými rostlinami.

Starý televizor Rubín s obrazovkou a ovládacím panelem leží mezi zelenými rostlinami.

Zdroj: Audire Silentium / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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