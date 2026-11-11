Ráno jaro, večer zimní peklo. Podobné počasí zabíjelo 11. listopadu s odstupem 29 let

V Oklahomě naměřili letní teplotu. Do půlnoci přišel mráz
Ráno 11. listopadu 1911 nevypadalo ve velké části centrálních Spojených států jako předzvěst jedné z nejpozoruhodnějších meteorologických událostí tamní historie. Teplý jižní vítr přinášel vzduch, který připomínal spíše pozdní léto. V Oklahoma City dosáhla teplota během dne 83 stupňů Fahrenheita, tedy přibližně 28 stupňů Celsia. Kdo by tehdy vyšel ven bez kabátu, neudělal by podle počasí kolem sebe nic zvláštního.
Jenže přes území postupovala mimořádně výrazná studená fronta. V jejím závěsu se nacházel vzduch s teplotou hluboko pod nulou. Během téhož dne se teplota v Oklahoma City propadla na 17 stupňů Fahrenheita, přibližně minus osm stupňů Celsia. Rozdíl činil asi 37 stupňů Celsia. Pro jedenáctý listopad tam zároveň padl rekord nejvyšší i nejnižší denní teploty, oba zaznamenané během jediných čtyřiadvaceti hodin.
Nebylo to jen číslo v meteorologické tabulce. V jiných částech Středozápadu se před studenou frontou tvořily prudké bouřky a tornáda, zatímco za ní přicházelo sněžení a ledový vítr. Lidé na některých místech zažili během několika hodin počasí, která by běžně spojovali s různými ročními obdobími. Událost vstoupila do dějin jako Great Blue Norther, velký severák, a její snadno zapamatovatelné datum 11/11/11 z ní udělalo meteorologickou legendu.
Jak je možné přejít z téměř léta do zimy za jediný den?
Atmosféra není jedna rovnoměrně promíchaná vrstva. Vzduchové hmoty vznikají nad různými oblastmi a mohou mít velmi odlišnou teplotu i vlhkost. Nad jižnějšími částmi kontinentu se může hromadit teplý vzduch, zatímco z vysokých zeměpisných šířek postupuje masa vzduchu výrazně studenějšího. Hranici mezi nimi označujeme jako frontu.
Pokud je teplotní rozdíl velký a fronta se pohybuje rychle, může se v jednom konkrétním městě počasí změnit během krátké doby. Před frontou může ještě svítit slunce a foukat příjemný vítr. Po jejím přechodu začne teploměr klesat, vítr změní směr a někdy prudce zesílí. Když se teplý vlhký vzduch zvedá nad chladnější, mohou vznikat bouřkové systémy. Za frontou pak nastupuje suchý nebo sněhový charakter počasí podle místních podmínek.
Právě to se odehrálo v listopadu 1911. Nešlo o náhlou poruchu přírodních zákonů ani o záhadný meteorologický jev. Šlo o mimořádně silné a rychlé střetnutí vzduchových hmot. Jeho neobvyklost spočívala v rozsahu, rychlosti teplotního propadu a kombinaci různých druhů nebezpečného počasí. V tehdejší době navíc neexistovaly družicové snímky ani hustá síť automatických pozorování, takže pro veřejnost bylo obtížné získat včasnou představu o tom, co přichází.
O dvacet devět let později se téměř totožné kalendářní datum stalo symbolem ještě mnohem tragičtější bouře. Tentokrát nešlo jen o překvapivé teplotní rekordy, ale o životy lidí, kteří se ocitli daleko od bezpečí.
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Lovci vyrazili k řece. Všechno vypadalo jako dobrý den
Jedenáctého listopadu 1940 mělo mnoho Američanů volno na Den příměří, připomínku konce první světové války. Podél Mississippi a v mokřadech v Minnesotě a Wisconsinu vyrazili na lov kachen. Ráno bylo na listopad relativně mírné a některým lovcům se proto zdálo rozumné obléknout se lehčeji. Na řece se pohybovali v malých člunech a zamířili k ostrůvkům nebo do mělčích ramen, kde se vodní ptáci zdržovali.
Právě ptáci se podle pozdějších svědectví začali chovat nápadně. Přilétaly početné houfy, mnozí lovci zaznamenali neobvykle dobré podmínky. Jenže za tímto pohybem se skrývala změna počasí, která už postupovala přes region. Nad Středozápadem se rozvíjel mimořádně silný bouřkový systém s prudkým poklesem tlaku a rychle nastupujícím studeným vzduchem.
Nejprve přišel déšť, potom ledové srážky a nakonec husté sněžení. Vítr zesílil natolik, že malé čluny nebylo možné bezpečně ovládat. Viditelnost klesala, břehy mizely ve vířícím sněhu a mokré oblečení začalo v rychle se ochlazujícím vzduchu představovat život ohrožující problém. Někteří lovci se pokusili vrátit, jiní našli provizorní úkryt na ostrovech a doufali, že bouře přejde.
Pro část z nich pomoc přišla příliš pozdě. Americká meteorologická služba popisuje dvanáct lovců, kteří uvízli na Mississippi mezi St. Paulem a Prairie du Chien a zemřeli v důsledku podchlazení. Na některých místech byly následné záchranné práce obtížné kvůli ledu, který se během noci vytvořil. Další lidé přežili, ale utrpěli těžké omrzliny. Celkový rozsah katastrofy byl ještě mnohem větší.
Bouře zasáhla i nákladní lodě na Velkých jezerech
Meteorologický systém z roku 1940 pustošil značnou část centrálních Spojených států. Ve státech na severu zanechal závěje vysoké několik metrů a uvěznil motoristy. Na Michiganském jezeře vyvolal silný vítr nebezpečné vlnění a několik nákladních lodí se potopilo. Americká meteorologická služba uvádí jen na tomto jezeře 59 mrtvých v souvislosti s bouří.
Celkem si událost označovaná jako Armistice Day Blizzard nebo Armistice Day Storm vyžádala podle oficiálních historických přehledů 154 lidských životů. Kromě lidí utrpělo hospodářství rozsáhlé ztráty: zima a sníh zabily množství hospodářských zvířat, včetně statisíců kusů drůbeže. Přerušila se doprava a některé obce zůstaly dočasně izolované. Počasí se tak stalo katastrofou, která zasáhla najednou rybáře, lovce, námořníky, řidiče i farmáře.
Při čtení této bilance je snadné podlehnout představě, že lidé riskovali zbytečně, protože si nevzali dostatečně teplé oblečení. Jenže takový závěr ignoruje dobu, ve které žili. Předpovědi počasí neměly dnešní podobu, chyběly mobilní varovné zprávy, radarové informace byly velmi omezené a místní obyvatelé nemohli okamžitě zjistit, jak rychle se bouře vyvíjí desítky nebo stovky kilometrů daleko. Běžná zkušenost s mírným listopadovým ránem tentokrát nestačila.
Dvě bouře, stejný den, ale ne stejná událost
Z meteorologického hlediska jsou listopady 1911 a 1940 příbuznými příběhy, nikoli jednou opakující se katastrofou. První vynikl mimořádným teplotním zvratem a kombinací bouřek, tornád a mrazu. Druhý přinesl rozsáhlou sněhovou bouři, vítr a vážné následky pro lidi uvízlé v krajině i na vodě. Oba ukazují, že pozdní podzim ve vnitrozemí Severní Ameriky může vytvořit prudké střety teplého a studeného vzduchu.
Katastrofa z roku 1940 navíc ovlivnila samotnou meteorologickou službu. Historické přehledy americké Národní meteorologické služby uvádějí, že po tragédii se začal přehodnocovat systém regionálního předpovídání a odpovědnosti za včasná upozornění. Důležitým poučením nebylo jen lépe měřit teplotu, ale dostávat použitelnou informaci k lidem, kteří se podle ní musí rozhodovat.
Moderní předpovědi dokážou velké tlakové níže a studené fronty sledovat mnohem spolehlivěji než před sto lety. Ani dnes však nemohou zrušit fyzikální realitu, že prudce se měnící počasí bývá zvlášť nebezpečné pro lidi daleko od úkrytu. Příběhy z let 1911 a 1940 jsou silné právě v tom, že na první pohled nebezpečí nepřipomínaly. Obě katastrofy začaly v době, kdy se mnohým zdálo, že bude docela příjemný listopadový den.
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Zdroje: Kód Enigma [1], National Weather Service – The Great Blue Norther, November 11, 1911 [2], National Weather Service Norman – The Great Blue Norther of November 11, 1911 [3], National Weather Service – Armistice Day Storm of 1940 [4], National Weather Service La Crosse – Armistice Day Storm, November 11, 1940 [5], National Weather Service Quad Cities – Armistice Day Blizzard of 1940 Remembered [6], img ai generated