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Ráno jaro, večer zimní peklo. Podobné počasí zabíjelo 11. listopadu s odstupem 29 let

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Jedenáctého listopadu 1911 se v americkém vnitrozemí během jediného dne lámaly rekordy tepla i mrazu. Přesně o 29 let později přineslo zdánlivě příjemné listopadové počasí jinou katastrofu: lovce zastihla sněhová bouře a na jezerech se potápěly lodě. Oba příběhy ukazují, jak nebezpečná může být prudká změna počasí.
Ráno jaro, večer zimní peklo. Podobné počasí zabíjelo 11. listopadu s odstupem 29 let

Ráno jaro, večer zimní peklo. Podobné počasí zabíjelo 11. listopadu s odstupem 29 let

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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