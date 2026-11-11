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První řada měla hodnocení jen 38 %. Třetí Prsteny moci po úvodních dílech některé recenze chválí jako dosud nejlepší

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Středozem je ve válce. Od pádu Eregionu uplynulo pět let a Sauronova vojska ovládla skoro všechno kromě posledních pevností elfů a trpaslíků. Seriál Pán prstenů: Prsteny moci (The Rings of Power) se 11. listopadu vrací na Prime Video se 3. řadou a první kritici, kteří viděli úvodní díly, superlativy
První řada měla hodnocení jen 38 %. Třetí Prsteny moci po úvodních dílech některé recenze chválí jako dosud nejlepší

První řada měla hodnocení jen 38 %. Třetí Prsteny moci po úvodních dílech některé recenze chválí jako dosud nejlepší

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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