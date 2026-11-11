První řada měla hodnocení jen 38 %. Třetí Prsteny moci po úvodních dílech některé recenze chválí jako dosud nejlepší

Nová řada bude mít osm dílů a vychází na etapy. Podle
Amazonu dorazí ve středu 11. listopadu rovnou první čtyři epizody, o týden později další dvě a finále se dvěma posledními díly vyjde 25. listopadu. Seriál je na Prime Video dostupný i v Česku.
Natáčelo se v britských studiích Shepperton a showrunneři J. D. Payne a Patrick McKay slibují v podstatě nový začátek. „
Tahle řada je skvělý okamžik, kdy se k seriálu přidat,“ řekl McKay pro web IGN. Podle něj chtějí ve 3. řadě doslova vyrazit dveře z pantů. Foto: Prime Video O čem bude 3. řada Prstenů moci?
Děj poskočí o pět let dopředu. Sauron (Charlie Vickers) po pádu Eregionu ovládl skoro celou Středozem a vzdorují mu už jen Khazad-dûm, Lindon a Roklinka. Temný pán se zatím uzavřel v právě dokončené věži Barad-dûr, posedlý jediným cílem: Jedním prstenem. Svobodné národy se proto musí spojit a vyrazit do závodu s časem.
Časový skok podle McKaye umožnil, aby se svět výrazně proměnil. Řada podle něj míří přímo k bodu zlomu, ve kterém se všechny dějové linky stanou součástí velké války mezi Sauronem a elfy, uvedl pro magazín SFX, jak píše
web GamesRadar.
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Představitel Gandalfa
Daniel Weyman to v rozhovoru pro španělský web SensaCine shrnul jednou větou. „ Ve 3. řadě ale hoří úplně všechno,“ řekl. Vrací se Galadriel ( Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) i Gil-galad (Benjamin Walker).
Simon Pegg jako Balrog
Mezi novými tvářemi je
Jamie Campbell Bower, kterého diváci znají jako Vecnu ze Stranger Things. Tentokrát si zahraje elfa Celeborna. Simon Pegg propůjčí hlas Balrogovi, Eddie Marsan hraje trpaslíka Thráina a Zubin Varla Nazgûla Khamûla. Fanoušky Tolkiena čeká i Sauronův souboj s Balrogem, který ukázaly už trailery.
První reakce novinářů, kteří viděli úvodní dva díly, jsou většinou nadšené. Fay Watson z magazínu Total Film
píše o epické podívané v každém smyslu slova a o možná nejlepší řadě vůbec, show jí podle ní krade Charlie Vickers jako Sauron. Šéfredaktorka webu Nerdist Rotem Rusak úvodní díly označila za úžasné. Foto: Prime Video A jak seriál hodnotí Češi?
Čeští diváci dávají seriálu
Pán prstenů: Prsteny moci na Kinoboxu 66 %. V zahraničí se názory kritiků a diváků výrazně rozcházejí. První řada má na hodnotící platformě Rotten Tomatoes 84 % od kritiků, ale jen 38 % od diváků, druhá řada 85 % a 58 %.
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Seriál tak dál budí vášně. Část tolkienovských puristů tvůrcům vyčítá, že se odklánějí od předlohy, a nejostřejší reakce na novou řadu ji označila za odvozenou a nudnou. McKay na kritiku odpověděl, že tvůrci diváky poslouchají a chtějí, aby si seriál zamilovali, rozhodovat za ně ale nebudou. Podle
magazínu Empire se přitom už chystá i 4. řada, natáčet by se mělo začátkem roku 2027.
První čtyři díly 3. řady Prstenů moci vyjdou na Prime Video ve středu 11. listopadu. Na velké finále si fanoušci počkají do 25. listopadu. Foto: Prime Video
Zdroje: Amazon, GamesRadar, SensaCine, X/Fay Watson, Kinobox, Rotten Tomatoes, Empire
Hodnocení na
Kinoboxu: 66 %