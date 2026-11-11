Kvůli výstraze před ledovkou vyjely sypače, řidiči by měli být opatrní

Kvůli výstraze před ledovkou vyjely sypače, řidiči by měli být opatrníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvůli výstraze před ledovkou vyjely sypače, řidiči by měli být opatrníZdroj: ŘSD
Článek byl publikován 11.11.2026 11:01
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