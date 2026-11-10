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Z Nemocnice bude Albrechtická věžák. V Krnově změní název 34 zastávek

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Od neděle 13. prosince začnou v Krnově platit nové názvy 34 autobusových zastávek. Město chce odstranit zastaralá označení, usnadnit cestujícím orientaci a sjednotit názvy v jednotlivých lokalitách.
Z Nemocnice bude Albrechtická věžák. V Krnově změní název 34 zastávek

Z Nemocnice bude Albrechtická věžák. V Krnově změní název 34 zastávek

Zdroj: město Krnov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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