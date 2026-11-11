Polský škrtič chce Vémolu nachytat v jeho vlastní hře na Oktagonu 100. Vidím spoustu mezer, naznačil svůj plán

Karlovy Vary, hlavní zápas večera, necelé tři minuty od gongu. Český bojovník Daniel Škvor leží na zemi a polský soupeř mu utahuje paži kolem krku. Za 149 sekund bylo hotovo. O pár dní později měl tentýž Polák na stole nabídku na Karlose Vémolu, 41letého českého bojovníka v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 39-9-0, a podle svých slov neváhal. Rovnou prý dodal i to, co většina Vémolových soupeřů nahlas neříká: že by mu nevadilo skončit pod ním na zádech. Redakce MMAmag jeho slova postavila vedle oficiální karty turnaje a vedle rozpisu bilancí obou mužů a čísla ten nápad nepodpírají tak jednoznačně, jak zní.
Z polské pozvánky je najednou prosincová položka na kartě
Tomasz Narkun, 36letý Polák ve stejné kategorii s bilancí 22-7-0 a minulostí šampiona polské organizace KSW, po výhře nad Škvorem podle vlastních slov nabídku na závěrečný turnaj roku probral s trenéry a kývl. To je jeho verze. V profilech obou bojovníků na webu české organizace OKTAGON MMA dohledala redakce MMAmag i konkrétní položku: Karlos Vémola vs. Tomasz Narkun, turnaj OKTAGON 100: Praha, 29. prosince 2026, pražská hala v Libni.
Vémola je v oficiálním žebříčku organizace aktualizovaném 23. října 2026 druhý. Narkun je třetí. Termín i místo potvrzuje také stránka pražské haly, v čase začátku se ale zdroje ke dni 11. listopadu 2026 rozcházejí: web OKTAGON MMA uvádí 17:00, aréna 18:00. Podle textu na oficiální stránce turnaje vyzval Narkuna sám Vémola.
Zajímavější než datum je ale věta, kterou Narkun pronesl o tom, kde přesně chce Vémolu dostat.
Polák si přeje přesně to, čím Vémola soupeře obvykle láme
Narkun mluvil pro polský server myMMA.pl krátce po výhře nad Škvorem, tedy ve chvíli, kdy mu nabídka od OKTAGONu MMA teprve přistála. Rozhovor podle indexu kanálu vyšel 21. října 2026 a citace pocházejí z českého převzetí, které 10. listopadu 2026 vydal web Fights.cz.
„Přesně na tohle jsem čekal,“ řekl Narkun o nabídce. Ke strhu dodal, že by měl radost: „Pokud by se opravdu pokusil o strh a já skončil na zádech, vidím tam spoustu mezer a možností.“ Vémolu přitom popsal jako velmi nebezpečného a agresivního bojovníka, který staví na fyzické síle, nekompromisním wrestlingu a kontrole z horní pozice. Plán prý má: „Už mám pro zápas určitý plán, ale samozřejmě nemůžu nic prozradit.“
Jde o tvrzení bojovníka, ne o ověřený fakt. Narkun v něm říká, že Vémolova nejsilnější pozice je zároveň jeho vlastní nejlepší šance, a jediným důkazem zatím zůstává Škvor: škrcení zezadu, 1. kolo, 2:29. Před vstupem do OKTAGONu MMA přitom zněl mnohem obecněji. V rozhovoru publikovaném 9. dubna 2026 v Przegląd Sportowy popsal svůj plán v češtině takto: „Strategie je jednoduchá: vyhrát před limitem a dát fanouškům co nejlepší show.“ Tehdy žádné jméno, teď konkrétní pozice na zemi.
Jenže když si člověk otevře rozpis bilancí obou mužů, zjistí, že na zemi nemá navrch jen Narkun.
Vémola má na kontě dvacet důvodů, proč ta past může sklapnout opačně
Z rozpadu výher na databázi Sherdog spočítala redakce MMAmag, jakou část vítězství oba muži získali submisí.
|Bojovník
|Výhry submisí z výher celkem
|Podíl submisí
|Tomasz Narkun
|16 / 22
|72,7 %
|Karlos Vémola
|20 / 39
|51,3 %
Jedno omezení k tomu patří. Hodnoty u Vémoly pocházejí z indexovaného výpisu databáze a kontrolou byl oficiální profil na webu OKTAGON MMA, který u něj uvádí bilanci 39-9-0 a podíl submisních výher 53 %. Ani jedno číslo z Vémoly nedělá pouhého wrestlera, který umí jen držet. Poslední submisí ukončil Attilu Végha na turnaji OKTAGON 58 dne 8. června 2024 ve 2. kole v čase 0:45.
Jeden z nich si na zemi ještě nikdy nenechal utáhnout krk
GLOSA V kolonce porážek submisí má Narkun podle Sherdogu nulu. Všech sedm proher přišlo jinak, třikrát knockoutem nebo technickým knockoutem, čtyřikrát na body. Vémola je na tom podle indexovaného výpisu téže databáze jinak, submisí prohrál třikrát. Pozvánka na zem tedy neplatí jen jedním směrem.
Zajímavější než samotný plán je to, co s ním Narkun udělal veřejně. Vzal Vémolovi hlavní prodejní argument a nabídl mu ho zpátky jako past. Kdo soupeře sám zve do jeho nejlepší pozice, hraje hru dávno před prvním gongem, a nic z toho zatím nepotvrzuje nic jiného než rozhovor.
Pro diváka z toho plyne praktická rada: nechodit pro pivo. Čtyři z posledních pěti Narkunových výher skončily v 1. kole a naposledy mu stačilo 149 sekund. Past je nachystaná. Otevřené zůstává jediné, kdo do ní 29. prosince vstoupí první.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková