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Polský škrtič chce Vémolu nachytat v jeho vlastní hře na Oktagonu 100. Vidím spoustu mezer, naznačil svůj plán

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Polák v říjnu uškrtil Daniela Škvora za 149 sekund a nabídku na Karlose Vémolu prý vzal hned. Na zemi ale past nemusí sklapnout jen jedním směrem.
Polský škrtič chce Vémolu nachytat v jeho vlastní hře na Oktagonu 100. Vidím spoustu mezer, naznačil svůj plán

Polský škrtič chce Vémolu nachytat v jeho vlastní hře na Oktagonu 100. Vidím spoustu mezer, naznačil svůj plán

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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