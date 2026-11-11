Od stolu jsme odcházely jako poctivě naštvané obě strany. Koalice promluvila o vyjednávání

„S kolegy Piráty to jednání velmi zodpovědné a já si na ně ani trochu nemohu stěžovat. Za mě ten výsledek je především o větší síle koalice a větší schopnosti prosazovat vytčené priority,“ reagoval budoucí primátor Petr Hlaváček (STAN) na dotaz, proč si dali v koalici přednost Praze sobě před Piráty.
Dodal, že v průběhu vyjednávání sestavili osm skupin a setkali se asi čtyřicetkrát
„Je to něco, co si nejsem vědom, že by někdo při sestavování koalice tady v Praze udělal. A prošli jsme docela zevrubně jednotlivé programy, jak my a kolegové ze Spolu, tak s Prahou sobě a Piráty,“ popsal Hlaváček.
„Ta chuť být stabilnější, reflektovat větší bitevní pole znamená to, že jsme to sestavili takhle,“ doplnil lídr Spolu Tomáš Portlík (ODS).
Koaliční smlouvu mají strany podepsat příští týden 18. listopadu, o den později bude pokračovat zastupitelstvo, které bylo přerušeno.
Gesce v radě jsou rozděleny
V 65členném zastupitelstvu bude mít koalice 47 hlasů, v radě hlavního města pak STAN získal pět míst, Spolu čtyři a Praha sobě dva. Hlaváček bude mít v gesci rozvoj stejně jako v předchozím volebním období, Antonínu Klecandovi (STAN) zůstane školství.
Po odcházejícím primátorovi Bohuslavu Svobodovi (ODS) si podle serveru
iDnes.cz převezme oblast bezpečnosti Michal Biskup (STAN), Hana Novotná (STAN) od Jany Komrskové (Jsme team, býv. Piráti) životní prostředí a Pavel Dobeš (STAN) oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací od Daniela Mazura (Piráti).
Spolu zůstanou finance, které od Zdeňka Kováříka (ODS) převezme Tomáš Portlík (ODS), sociální a zdravotní oblast si nechá Alexandra Udženija (ODS), infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) a kulturu Tomáš Slabihoudek (TOP 09). Adam Scheinherr pak dostane dopravu po Jaromíru Beránkovi (Piráti) a
David Bouz (Praha sobě) oblast správy majetku po Adamu Zábranském (Piráti). Na zásadních stavbách se shodli
„Měli jsme tam určité třecí plochy, které jsou pochopitelné, ať už se to třeba týkalo placeného stání, kde jsme měli odlišné představy o cenotvorbě, o funkci. Tam jsme se dostávali k nějakým pólům a musím zase říct, že i když jsme třeba měli na věci jiný názor, od stolu jsme, jak řekl klasik, prostě odcházeli jako poctivě naštvané obě strany,“ řekl o vyjednávání Portlík.
„Adam musel odstoupit do nároků na cenu, my zase od toho, že se nějakým způsobem zvedne,“ dodal Portlík.
„Hlavní je, že jsme se shodli na těch nejdůležitějších dopravních stavbách jako je výstavba nových tramvajových tratí, zahájení stavby městského okruhu, hloubětínského tunelu, ale i na drobnostech jako jsou úpravy v ulicích, drobné úpravy v týkající se bezpečnosti nebo přechodu pro chodce, výsadby stromů,“ doplnil Adam Scheinherr. Panoval strach z dopravy?
V opozici tak po osmi letech ve vedení Prahy končí Piráti.
„Rozhodnutí pro nás není překvapením, protože jsme měli kuloární informace, že při rozhodování o podobě koalice sehraje zásadní roli obava ODS i STAN z gesce dopravy. Je pro nás překvapením, že ODS, která celou dobu slibovala v kampani, že dá Praze tempo (nejen) v oblasti dopravy, nevyvinula žádné úsilí na tento post kandidáta vygenerovat. My jsme přitom o tuto gesci neusilovali, protože za nejzásadnější problém Prahy považujeme nedostupné bydlení," reagovali Piráti v prohlášení.
V opozici bude nadále i hnutí ANO.
„Rozdělit si funkce je jedna věc. Důležitější bude, zda dokážou společně nést odpovědnost a posunout Prahu dopředu. Nebo zda budou pokračovat další studie, zdražování a nesmyslné cyklopruhy," komentoval novou koalici předseda zastupitelského klubu ANO Jan Hušbauer.