Diváci SuperStar se bouří kvůli výběru TOP 10. Porota prý nadržuje Nikolasovi, fanoušci chtěli vidět úplně jiné jméno

Show SuperStar zamířila do finálových klání. VIPŽivot zaznamenal, že když skončil semifinálový večer, na sociálních sítích se rozpoutala bouře. V jejím centru stojí patnáctiletý Nikolas Draškovič, který od poroty dostal Diamantový tiket do TOP 10, už třetí zvýhodnění v letošním ročníku.
Sám přitom svůj semifinálový výkon označil za nejhorší v celé soutěži. Na druhé straně barikády fanoušci oplakávají Paulu Gabajovou, devatenáctiletou zpěvačku ze Žiliny, která podle nich měla stát na jeho místě. Jenže pravidla SuperStar dávají porotě v klíčovém momentě překvapivě velkou moc, a právě to je jádro sporu. Jak vlastně TOP 10 vznikla
Semifinále 4. listopadu nebylo čistě diváckou záležitostí. Z dvacítky semifinalistů postoupilo deset, ale mechanismus nebyl jednotný:
Šest míst určili diváci přes SMS hlasování (Natálie Schielová, Polina Babiy, Filip Kaleta, Samuel Dózsa, Adam Hlůžek, Adam Jalč). Čtyři místa rozdala porota prostřednictvím Diamantových tiketů (Gaia Anzari, Nikolas Draškovič, Kristián Holer, Karolína Pelíšková).
Jinými slovy, téměř polovinu finálové desítky nevybral nikdo z těch, kdo posílali SMS za 19 korun.
Vybral ji čtyřčlenný panel u stolu. A právě tady začíná problém. Diváci přicházeli k semifinále s očekáváním, že rozhodují oni. Formát jim dal šest z deseti hlasů, většinu, ale těsnou. Porota si ponechala dostatek prostoru, aby výsledek výrazně ovlivnila. Tři tikety pro Nikolase
Nikolas Draškovič není v SuperStar nováček bez zázemí. Pochází z Dvorů nad Žitavou,
Markíza o něm ještě před startem soutěže psala, že zpíval po boku Stevieho Wondera a zúčastnil se zahraniční talentové show. Už v prvním castingu dostal Golden Ticket a přeskočil rovnou do TOP 50. Prošel do TOP 20. A v semifinále přišel třetí tiket, Diamantový, rovnou do finálové desítky. Tři porotcovská zvýhodnění v jednom ročníku. To je bilance, kterou žádný jiný letošní soutěžící nemá.
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A kontrast s jeho vlastními slovy je ostrý:
„Ano, byl to můj nejhorší výkon,“ řekl po semifinále. Porota mu přesto dala postup. V komentářích pod oficiálním instagramovým profilem SuperStar fanoušci mluví o „nadržování“ a o tom, že „tam byli mnohem lepší zpěváci“. Podle souhrnu reakcí, který publikoval server eXtra, patří Nikolasův postup mezi nejkritizovanější momenty celého ročníku. Tvrzení o protekci ale nelze doložit. Porota postupovala v rámci pravidel, která byla známá předem. Problém není v tom, že by pravidla porušila. Problém je v tom, jak silný dojem to zanechává. Paula Gabajová: jméno, které chybí
Pokud existuje jeden soutěžící, jehož absence ve finálové desítce fanoušky bolí nejvíc, je to Paula Gabajová. Devatenáctiletá studentka ze Žiliny, která píše vlastní texty, vyrábí extravagantní šperky a má silnou základnu na TikToku. V semifinále zpívala I See Red od Everybody Loves an Outlaw. Dál už nešla. Její soutěžní cesta přitom nebyla slabá, prošla do TOP 50 i do TOP 20, byť bez Golden Ticketu.
Porota u ní nikdy nesáhla po mimořádném zvýhodnění tak jako u Nikolase. A právě tento kontrast živí frustraci: soutěžící s třemi tikety postupuje navzdory vlastnímu přiznání špatného výkonu, zatímco zpěvačka s organickou fanouškovskou podporou končí. Zdroj fotografie: Nextfoto
Návrat SuperStar na Novu po pětileté pauze začal 2. září solidně: 669 tisíc diváků starších patnácti let a podíl 29,26 % ve skupině 15-54. V celkové sledovanosti ale soutěž dlouho prohrávala s konkurencí na Primě. Zlom přinesl právě první živý přenos 4. listopadu, ten už ovládl středeční večer ve všech hlavních skupinách s 574 tisíci diváky.
Kontroverze kolem TOP 10 paradoxně soutěži pomáhají. Emoce generují diskusi, diskuse generuje pozornost. Porotkyně Ewa Farna po semifinále přiznala, že rozhodování poroty „nebylo jednoznačné“ a že ji divácký výběr překvapil. Od příštího kola rozhodují výhradně už jen diváci. Finále běží ve čtyřech kolech: 11. listopadu, 18. listopadu, 2. prosince a SuperFinále 9. prosince v pražské O2 areně, kde vítěz získá 80 tisíc eur.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová