Aleš Háma na konci galavečera překvapil diváky oznámením, které nikdo nečekal. Po dvaceti letech předává žezlo někomu jinému

Aleš Háma na konci galavečera překvapil diváky oznámením, které nikdo nečekal. Po dvaceti letech předává žezlo někomu jinémuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Aleš Háma na konci galavečera překvapil diváky oznámením, které nikdo nečekal. Po dvaceti letech předává žezlo někomu jinémuZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 11.11.2026 11:36
Čtyři z deseti finálových míst nerozdali diváci, ale porota. A právě jedno z nich teď rozděluje fanoušky...
Josef Kokta na premiéře druhé řady dokumentu Ornella LIFE poprvé detailně popsal, jak ztratil nervy a...
Lenny Filipová usedla do křesla kadeřníka celebrit Daniela Paška a odnesla si nejen novou barvu, ale i...
Influencerka nasdílela na Instagramu QR kód od masérky. Část dárců místo na charitativní účet poslala 1 350...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Diváci SuperStar se bouří kvůli výběru TOP 10. Porota prý nadržuje Nikolasovi, fanoušci chtěli vidět úplně jiné jméno
- Řval jsem na děti sprostě, přiznal Josef Kokta. Po dvou letech mlčení promluvil o tom, co se dělo za zavřenými dveřmi
- Kokršpaněl, pampeliška i obložený chlebíček. Kadeřník slavných si dobíral Lenny kvůli novému účesu
- Lela ho prý neustále kontaktuje, on už nemůže. Karlosovi blízcí promluvili o válce Vémolových