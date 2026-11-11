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Záchranáři na Vysočině testují přístroje, které nahradí kritizované vybavení

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Krajští záchranáři na Vysočině v sanitkách testují nové přístroje, které by mohly nahradit vybavení Tempus, řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) Petr Janáček.
Záchranáři na Vysočině testují přístroje, které nahradí kritizované vybavení

Záchranáři na Vysočině testují přístroje, které nahradí kritizované vybavení

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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