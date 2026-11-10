O post rektora se ucházel sám. Tomáš Gongol dál povede Slezskou univerzitu

Tomáš Gongol byl jediným kandidátem a univerzitu má vést následující čtyři roky. Jde o jeho druhý a zároveň poslední mandát. Za jednu z hlavních výzev pro vysoké školy v následujících letech považuje mimo jiné nutnost obhájit smysl jejich existence v době rychlého nástupu umělé inteligence a dalších technologií.
„Univerzity musí obstát v období umělé inteligence. Musí být schopny prokázat důvod své existence. Právě s ohledem na velmi silný nástup technologií,“ uvedl Gongol.
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Vysoké školy podle něj čeká v nejbližších letech i několik dalších zásadních výzev. Jednou z nich bude příchod početně silných ročníků středoškoláků, které budou na univerzity nastupovat. S rostoucím počtem potenciálních studentů však podle Gongola neporostou odpovídajícím způsobem také finance určené na vysokoškolské vzdělávání. „Máme tady nejsilnější ročníky, které nám budou přicházet ze středních škol až do roku 2028. Bohužel s tím zároveň nerostou finance, které by měly podpořit právě nástup silných ročníků na vysoké školy,“ řekl.
Další výzvou podle něj bude připravovaná novela zákona o vysokých školách. Pokud bude schválena, univerzity čeká náročná implementace nových pravidel a zavádění odlišného způsobu řízení vysokých škol, uvedl.
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Gongol vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, doktorát získal na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde byl později jmenován také docentem. Na Slezskou univerzitu nastoupil v roce 2004. Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné postupně zastával několik funkcí, mimo jiné působil jako proděkan pro studijní a sociální záležitosti. Později se stal prorektorem pro studijní a sociální záležitosti a následně pro strategii a komunikaci. Rektorem se stal v roce 2023. Ani tehdy neměl protikandidáta.
Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy univerzity v Brně, následně v roce 1991 z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita. Tato veřejná vysoká škola má pět součástí: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě, Matematický ústav v Opavě a Fyzikální ústav v Opavě. Na univerzitě studuje více než 5 tisíc studentů. Pro letošní akademický rok nabízí přes osm desítek oborů a specializací studijních programů.