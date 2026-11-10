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O post rektora se ucházel sám. Tomáš Gongol dál povede Slezskou univerzitu

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Novým rektorem Slezské univerzity v Opavě by se měl stát opět Tomáš Gongol. Dnes ho zvolil akademický senát univerzity. Pro jeho setrvání ve funkci hlasovalo 14 z 21 senátorů. Akademický senát jej nyní navrhne prezidentu republiky pro jmenování do funkce.
O post rektora se ucházel sám. Tomáš Gongol dál povede Slezskou univerzitu

O post rektora se ucházel sám. Tomáš Gongol dál povede Slezskou univerzitu

Zdroj: Slezská univerzita v Opavě
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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