Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava českého loutkového divadla

„Se smutkem v srdcích oznamujeme, že odešel do loutkářského nebe náš kolega a kamarád Pavel Vašíček. Pavel byl klíčovou postavou českého loutkářství a jedním z nejdůležitějších tvůrců Divadla Alfa i celého českého loutkového divadla,“ informovala Alfa na svých sociálních sítích.
Vašíček v Alfě působil od divadelní sezóny 1982/1983. „
Poděkovat mu můžeme za nejlepší inscenace, které Alfu proslavily po celém světě, za současnou podobu festivalu Skupova Plzeň, jenž během 16 ročníků vystavěl, za pečlivou a promyšlenou dramaturgickou práci, která určila současnou podobu divadla, ale hlavně za krásné chvíle, jež jsme mohli trávit v jeho společnosti, pozoruhodné debaty nad loutkářskými inscenacemi a texty i za zábavné rozmýšlení nad neobyčejným životem loutkářů, který měl Pavel navýsost rád,“ popisují divadelníci. K loutkám ho přivedl dárek k Vánocům
Pavel Vašíček se narodil v Brně a k loutkám ho přivedl dárek pod stromečkem. Když mu byly pouhé čtyři roky, dostal od Ježíška malé loutkové divadélko. „
Tehdy byl sice propagován děda Mráz, ale mně ten dárek jistě přinesl Ježíšek, protože děda Mráz by se na tak krásné staré loutkové divadlo s dvanácti marionetami, dekoracemi a několika tištěnými texty z první republiky nikdy nezmohl,“ vzpomínal. Dárek ho naprosto pohltil. Rychle se naučil číst, aby mohl s loutkami hrát představení podle tištěných textů. V osmi letech prohlásil, že se jednou stane režisérem v brněnském divadle Radost. O rok později mu časopis Československý loutkář otiskl první text.
Jeho tvorba se dočkala řady ocenění po celém světě, v Plzni získal v roce 2017 Uměleckou cenu města. Foto: Město Plzeň
Postupem let se stal členem amatérského loutkářského souboru při Zbrojovce, na brněnské konzervatoři vystudoval herectví a na loutkářské katedře pražské DAMU režii a dramaturgii. V Divadle Radost poprvé režíroval roku 1969, ještě jako student 4. ročníku. Svůj dětský sen si tak velmi rychle splnil.
Do Plzně poprvé přijel kvůli festivalu Skupova Plzeň
Do západočeské metropole poprvé přijel v roce 1970 na festival Skupova Plzeň. Během dalších ročníků tohoto festivalu se s ní seznamoval a v sezóně 1982/1983 se stal členem Divadla ALFA. Z Brna se za ním přesunula celá rodina.
„V Alfě nastartoval éru osobitých loutkových adaptací klasických i činoherních textů a vytvořil ikonický tvůrčí tandem s režisérem Tomášem Dvořákem a výtvarníkem Ivanem Nesvedou. Z této spolupráce vzešly mezinárodně úspěšné tituly jako Vyšla hvězda nad Betlémem, Jeminkote, Psohlavci, Don šajn a Johannes Doktor Faust a především legendární maňásková groteska Tři mušketýři,“ připomínají jeho bývalí kolegové. Po roce 2020 odešel do důchodu, jeho stopa ale z Alfy nikdy nezmizela.
Podílel se také na přípravě 16 ročníků festivalu Skupova Plzeň, autorsky se podílel na řadě odborných výstav, například na úspěšných souborných výstavách Jiří Trnky. Jako uznávaný historik oboru publikoval desítky cenných odborných studií, medailonů osobností a prací věnovaných vývoji českého loutkářství. Úzce spolupracoval s Muzeem loutek Plzeň.
„Pavel Vašíček české loutkářství nejen spoluutvářel, ale také pomáhal uchovávat a interpretovat jeho historii. Jeho dramaturgická práce, odborné texty i péče o paměť oboru zůstávají důležitou součástí jeho odkazu,“ uzavírají divadelníci.