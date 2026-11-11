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Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava českého loutkového divadla

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Obrovský smutek zavládl mezi loutkoherci, zejména v plzeňském divadle Alfa. Ve věku sedmadevadesáti let zemřel Pavel Vašíček, dramatik, režisér a historik, který se významně podílel na podobě západočeského divadla i festivalu Skupova Plzeň. Právě v Alfě nastartoval éru osobitých loutkových adaptací.
Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava českého loutkového divadla

Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava českého loutkového divadla

Zdroj: Divadlo Alfa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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