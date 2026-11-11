Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Muž přezdívaný čínský Nostradamus varuje před rokem 2027. Jeho scénáře pro lidstvo nevěstí nic dobrého

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rozsáhlá válka na Blízkém východě, povinné odvody do armády, hospodářský kolaps a nepokoje připomínající občanskou válku. Takovou budoucnost Spojených států předpovídá čínsko-kanadský pedagog a komentátor Jiang Xueqin, kterému se na internetu začalo přezdívat čínský Nostradamus. Pozornost získal především díky svým dřívějším odhadům amerických prezidentských voleb a konfliktu s Íránem. Jeho nejnovější scénáře se týkají především roku 2027, kdy podle něj může dojít k několika navazujícím krizím.
Skleněná koule jako ilustrační motiv předpovídání budoucnosti; nejde o portrét muže z článku. Foto: wirestock / Magnific.

Skleněná koule jako ilustrační motiv předpovídání budoucnosti; nejde o portrét muže z článku. Foto: wirestock / Magnific.

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:40

Reklama
Další články z Trendy Život
V teplé bundě vám může být větší zima. Rozhoduje chyba, která začíná už v tramvaji
V teplé bundě vám může být větší zima. Rozhoduje chyba, která začíná už v tramvaji
Lipský advent se rozprostře do sedmi částí. Finskou vesnici najdete jinde než hlavní strom
Lipský advent se rozprostře do sedmi částí. Finskou vesnici najdete jinde než hlavní strom

Lipsko letos zahájí vánoční trhy 24. listopadu a nabídne přes 300 stánků v sedmi částech centra. Na...

Plicní nemoc může mít až 600 tisíc Čechů. Statisíce o ní nevědí a zhoršení přichází náhle
Plicní nemoc může mít až 600 tisíc Čechů. Statisíce o ní nevědí a zhoršení přichází náhle

Chronická obstrukční plicní nemoc může v Česku postihovat až 600 tisíc lidí, léčí se jich však přibližně...

Měl vyhladit vrásky, může změnit úsměv na měsíce. U botoxu rozhoduje i drobná chyba
Měl vyhladit vrásky, může změnit úsměv na měsíce. U botoxu rozhoduje i drobná chyba

Pokleslé víčko, nestejné obočí nebo úsměv, který vypadá jinak než dřív. Tak mohou dopadnout nevhodně...

U salcburského zámku stojí advent asi 200 korun. Poslední hodinu se chodí zdarma
U salcburského zámku stojí advent asi 200 korun. Poslední hodinu se chodí zdarma

Trh u zámku Hellbrunn má pro návštěvníky dvě různé možnosti. Za vstup během dne zaplatí přibližně 200 korun...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Další články z kategorie Tajemno
Zobrazit více
Ženské centrumTajemno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.