Muž přezdívaný čínský Nostradamus varuje před rokem 2027. Jeho scénáře pro lidstvo nevěstí nic dobrého

Jiang Xueqin se dostal do širšího povědomí díky přednáškám, ve kterých se pokouší předvídat politický a hospodářský vývoj prostřednictvím historických událostí. Ve svých rozborech propojuje dějiny velmocí, vojenské konflikty a současná politická rozhodnutí. Jeho příznivci připomínají, že již dříve předpokládal návrat Donalda Trumpa do Bílého domu a vojenský střet Spojených států s Íránem. Právě tyto odhady přispěly k jeho popularitě na sociálních sítích. Přestože se některé jeho předpovědi naplnily, nejde o důkaz, že dokáže spolehlivě určovat budoucí události. Sám své závěry staví především na vlastním výkladu historických souvislostí.
Američané mohou podle něj uváznout ve válce na desítky let
Jednou z nejvýraznějších předpovědí je rozsáhlá pozemní invaze amerických vojsk do Íránu. Jiang v dubnovém rozhovoru z roku 2026 uvedl, že konflikt podle jeho očekávání neskončí pouze leteckými útoky a postupně přeroste v dlouhodobou válku. Americká armáda by se podle něj mohla dostat do situace, ze které nebude schopna rychle ustoupit.
Za optimistickou považuje délku konfliktu kolem čtyř let, připouští však také deset až dvacet let bojů. Takový vývoj by znamenal značné vojenské výdaje, ztráty na životech a rostoucí nespokojenost americké veřejnosti. Jeho odhad vychází mimo jiné z přesvědčení, že Spojené státy nemají dostatečnou průmyslovou kapacitu ani veřejnou podporu pro dlouhou opotřebovací válku.
Povinné odvody a silnější bezpečnostní složky
Další předpověď se týká návratu povinných vojenských odvodů. Jiang očekává, že během roku 2027 bude ve Spojených státech vytvořen právní rámec pro povolávání lidí do armády, případně již začne samotné povolávání. S tím spojuje také výrazné posílení bezpečnostních složek a nasazení Národní gardy ve velkých amerických městech. Konkrétně zmínil Los Angeles, Boston a Chicago, kde předpokládá silný odpor veřejnosti. Podle jeho scénáře by se bezpečnostní opatření postupně rozšiřovala v reakci na hospodářské problémy a nespokojenost obyvatel. Povinné odvody však zatím schváleny nejsou a jejich obnovení by vyžadovalo nové politické rozhodnutí.
Ve Spojených státech se přitom již připravuje změna registrace mladých mužů pro případ mobilizace. Od prosince 2026 má být zaveden automatický zápis mužů ve věku 18 až 25 let do příslušné evidence. Tuto změnu však americké úřady schválily už v prosinci 2025, tedy před Jiangovým dubnovým vystoupením. Samotná registrace neznamená nástup do armády ani obnovení povinné vojenské služby. Poslední skutečné povolávání Američanů na základě odvodů skončilo v roce 1973. Současná právní úprava slouží především k udržování připravenosti pro případ mimořádné situace.
Občanská válka nemusí připomínat klasický ozbrojený konflikt
Jiang rovněž předpovídá, že v roce 2027 budou ve Spojených státech vytvořeny podmínky pro rozsáhlý vnitřní konflikt. Nepředstavuje si však klasickou občanskou válku, při které proti sobě stojí dvě organizované armády. Očekává spíše dlouhodobé nepokoje, demonstrace, násilné střety a menší ozbrojené skupiny působící na různých místech země. Napětí by podle něj mohly prohloubit odvody, hospodářské potíže a rostoucí přítomnost bezpečnostních složek. Jednotlivé krize se v jeho scénáři vzájemně ovlivňují a postupně oslabují stabilitu společnosti. Jde však o jeho předpoklad, nikoli o událost, jejíž vypuknutí by bylo možné potvrdit.
Kolaps světové ekonomiky by zasáhl i Evropu
Poslední část předpovědi se týká světového hospodářství, které by se podle Jianga mohlo do konce roku 2027 dostat do hluboké krize. Za významné riziko považuje omezení dopravy Hormuzským průlivem, kudy prochází podstatná část světových dodávek ropy. Dlouhodobé narušení této trasy by mohlo zdražit energie, dopravu i výrobu potravin. Dopady by proto nepocítily pouze Spojené státy, ale také evropské a asijské ekonomiky závislé na mezinárodním obchodu. Jiang dokonce připouští nedostatek některých základních výrobků a možnost jejich přídělového prodeje. Takto rozsáhlý hospodářský rozvrat však zatím nelze považovat za nevyhnutelný a jeho předpověď zůstává neověřená.
ladbible.com, professorjianginsights.com, predictivehistory.com