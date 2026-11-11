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Windows 11 můžete zbavit AI. Ukážeme, jak vypnout Copilot, Recall i další funkce Microsoftu

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Microsoft přidává umělou inteligenci do stále více součástí Windows 11. Ne každému to vyhovuje. Ukážeme, kde vypnout Copilot, Recall i AI v běžných aplikacích a proč jedno nastavení nestačí.
Windows 11 můžete zbavit AI. Ukážeme, jak vypnout Copilot, Recall i další funkce Microsoftu

Windows 11 můžete zbavit AI. Ukážeme, jak vypnout Copilot, Recall i další funkce Microsoftu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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