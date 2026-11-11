Windows 11 můžete zbavit AI. Ukážeme, jak vypnout Copilot, Recall i další funkce Microsoftu

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Umělá inteligence se ve
Windows 11 postupně zabydlela natolik, že na ni uživatelé narážejí i při obyčejné práci. Objevuje se v Poznámkovém bloku, Malování, Fotografiích nebo v nabídce Průzkumníka souborů. Microsoft však nenabízí jediné tlačítko, kterým by bylo možné všechny tyto funkce najednou vypnout. Kdo chce používat Windows bez zbytečných AI nástrojů, musí upravit několik různých nastavení.
Dobrou zprávou je, že většinu funkcí lze deaktivovat bez zásahů do registrů, neoficiálních programů nebo přeinstalování systému. Konkrétní možnosti se ovšem liší podle verze Windows 11, instalovaných aplikací a toho, zda počítač patří do kategorie Copilot+ PC.
Začněte v nastavení soukromí. Zde vypnete lokální AI
Jedno z nejdůležitějších nastavení se nachází v části Nastavení → Ochrana osobních údajů a zabezpečení → Generování textu a obrázků. V anglickém prostředí jde o položku Text and image generation.
Tato stránka umožňuje spravovat přístup aplikací ke generativním modelům, které Windows poskytuje přímo v počítači. Uživatel může oprávnění omezit celkově nebo samostatně pro jednotlivé aplikace.
AI
Foto: Magnific
Při testování
Windows 11 Home 26H2 redakcí Notebookcheck se v seznamu objevily například Poznámkový blok, Malování, Fotografie, Clipchamp, Outlook a aplikace Xbox. Přepínače byly ve výchozím stavu povolené.
Je však důležité správně pochopit jejich význam. Vypnutí lokální AI neznamená automatické vypnutí všech funkcí využívajících umělou inteligenci. Nastavení se nevztahuje na nástroje, které komunikují s cloudovými službami. Také samotná přítomnost aplikace v seznamu není důkazem, že neustále zpracovává data. Informace o skutečném využívání modelů se nacházejí v záznamu aktivity.
Pokud tuto položku ve Windows nevidíte, nemusí jít o chybu. Její dostupnost závisí na konkrétní verzi systému a zavádění jednotlivých funkcí.
Jak vypnout Copilot a další AI funkce
Samostatnou pozornost si zaslouží aplikace Copilot. Pokud ji nepoužíváte, můžete ji běžným způsobem odinstalovat.
Otevřete Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace, vyhledejte Microsoft Copilot, klikněte na nabídku se třemi tečkami a zvolte Odinstalovat.
Pozor na podobné názvy. Microsoft Copilot a Microsoft 365 Copilot jsou odlišné aplikace. Odebrání jedné proto nemusí odstranit druhou. Stejně tak odinstalování Copilotu nezaručuje zmizení AI funkcí z ostatních součástí systému.
V Poznámkovém bloku lze generativní nástroje pro psaní, přeformulování a shrnování textu vypnout přímo v nastavení aplikace. Otevřete Poznámkový blok, klikněte na ikonu ozubeného kola a vyhledejte nastavení AI funkcí. Tyto nástroje mohou využívat cloudové zpracování, takže je hlavní systémový přepínač lokální AI nemusí ovlivnit.
Další ovládací prvky najdete pod Nastavení → Aplikace → Akce (Actions). Zde lze spravovat akce jednotlivých aplikací, které Windows nabízí například v kontextových nabídkách. Podle nainstalovaných verzí se mohou objevit funkce pro odstranění pozadí v Malování, úpravy fotografií nebo vizuální vyhledávání pomocí Bingu.
Tímto způsobem lze omezit část chytrých nabídek, které se zobrazují při práci se soubory, aniž by bylo nutné odinstalovat samotné aplikace.
Recall a Click to Do vyžadují vlastní nastavení
Majitelé počítačů Copilot+ PC mají k dispozici ještě další dvě funkce. První z nich je Recall, která umožňuje vyhledávat v historii činností prostřednictvím uložených snímků obrazovky. Druhou představuje Click to Do, nástroj rozpoznávající text a obrázky na obrazovce a nabízející související akce.
Recall podle Microsoftu nezačne automaticky ukládat snímky bez souhlasu uživatele. Zapnutí ukládání vyžaduje výslovné potvrzení.
Pokud jste Recall aktivovali, otevřete Nastavení → Ochrana osobních údajů a zabezpečení → Recall a snímky a vypněte ukládání snímků. V tomto nastavení lze také spravovat dříve uložená data.
Chcete-li Recall odstranit úplně, vyhledejte ve Windows nabídku Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows, v seznamu zrušte zaškrtnutí Recall a restartujte počítač. Microsoft potvrzuje, že odebrání funkce odstraní také dříve uložené snímky.
Click to Do se ovládá odděleně. Na podporovaných počítačích otevřete Nastavení → Ochrana osobních údajů a zabezpečení → Click to Do a přepněte funkci do vypnutého stavu. Poté ji již nelze standardně vyvolat kombinací kláves Windows + Q ani kliknutím myší při podržení klávesy Windows.
Na rozdíl od Recall Microsoft neumožňuje Click to Do běžným způsobem odinstalovat. Funkci ale lze deaktivovat.
Staré návody na vypnutí Copilotu už nemusí fungovat
Na internetu se stále objevují postupy doporučující zásahy do registrů Windows nebo nastavení zásad skupiny pomocí položky
TurnOffWindowsCopilot. Microsoft však tuto zásadu označuje za zastaralou a upozorňuje, že se nevztahuje na novější podobu aplikace Copilot.
Ve Windows 11 Pro a některých dalších edicích existují pokročilé možnosti správy prostřednictvím zásad skupiny. Pro běžného domácího uživatele ale bývá vhodnější odinstalování nepotřebných aplikací a využití přepínačů přímo v systému.
Důvod je praktický. Microsoft postupně mění způsob integrace Copilotu, takže zásah, který fungoval ve starší verzi Windows, nemusí mít u novějšího vydání očekávaný účinek.
Je rovněž potřeba rozlišovat mezi vypnutím AI funkcí a jejich úplným odstraněním. Některé lze odinstalovat, jiné pouze deaktivovat. Vypnutí samotného Copilotu proto ještě neznamená, že Windows přestanou využívat veškeré technologie strojového učení.
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