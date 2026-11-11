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Nova odhalila vánoční program. Na Štědrý večer diváky potěší Tři bratři a Láska nebeská

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Televize Nova představila vánoční program. Štědrovečerní večer bude patřit pohádce Tři bratři a Lásce nebeské, nabídku doplní i oscarové a akční klasiky.
Krakonoš a lyžníci

Krakonoš a lyžníci

Zdroj: FOTO:Alena Červená, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:35

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