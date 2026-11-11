Nova odhalila vánoční program. Na Štědrý večer diváky potěší Tři bratři a Láska nebeská

Letošní vánoční program skupiny Nova sází na kombinaci tradičních svátečních pohádek s filmovými hity a premiérami, ze kterých by si měl vybrat každý divák. Hlavní štědrovečerní večer na hlavní stanici obstarají Tři bratři s kultovní Láskou nebeskou a v průběhu adventu a Vánoc dorazí desítky dalších oblíbených titulů napříč všemi televizními kanály i streamovací platformou Oneplay.
TV Nova ukáže oblíbené klasiky i sváteční stálice
Kampaň, kterou televize letos nazvala „Pletené Vánoce“, startuje v hlavním vysílacím čase na obrazovkách už během prosince premiérami pohádek Zlatovláska (11. prosince) a Princezna stokrát jinak (18. prosince). „Vánoce jsou především časem, kdy se scházíme s rodinou a vracíme se k tomu, co máme nejraději. Proto jsme sváteční program připravili jako kombinaci premiér a oblíbených filmů i pohádek,“ vysvětluje koncepci Silvia Majeská, ředitelka programu TV Nova.
Vánoční maraton na hlavní stanici následně od 21. prosince zahájí komedie Řachanda. Na diváky pak v následujících dnech čeká Nejkrásnější hádanka (23. prosince), na Boží hod Největší dar a na Štěpána Čertova nevěsta. Chybět nebudou ani snímky Peklo s princeznou (27. prosince), Zakletá jeskyně (28. prosince) nebo tradiční Mrazík (29. prosince).
Pro děti se v průběhu prázdnin a vánočního odpoledne představí Princezna se zlatou hvězdou a do vysílání zamíří i oba díly Z pekla štěstí, Princ Bajaja, sága o Shrekovi, animovaná trilogie Jak vycvičit draka a premiéra Ježka Sonica 3 (28. prosince). Během štědrovečerního hlavního času vsadí Nova na pohádku Tři bratři, na kterou naváže Láska nebeská. Poslední večer roku pak ovládne Slunce, seno, erotika.
Silvestr
Silvestrovský program zahájí klasika Obušku z pytle ven a nebudou chybět ani Silvestrovské Televizní noviny. Zábavu završí silvestrovské vydání show Na lovu a Možné je všechno!, na které po půlnoci naváže premiérový záznam koncertu Marka Ztraceného na Letné. Nový rok televize přivítá speciálním dílem Ulice, komedií Šťastný nový rok, filmem Krakonoš a lyžníci a premiérou filmu Bodyguard na volné noze.
Vánoce u tematických stanic a na Oneplay
Na platformě Oneplay odstartovala vánoční nabídka už koncem listopadu, ale naplno se rozběhne během prosince s filmy jako Veselé Vánoce přejí chobotnice (6. prosince), Santa je úchyl (8. prosince), Nejtemnější hodina (5. prosince) nebo Teorie všeho (19. prosince). Přímo na Štědrý den Oneplay nabídne snímek Budiž světlo a Velkou vánoční jízdu. Na Boží hod diváky pobaví Bridget Jonesová: Láskou šílená, načež na silvestrovský večer platforma vytasí Tropickou bouři a prvního ledna pohádku Hugo a jeho velký objev.
Nova Cinema cílí na ty, kteří hledají odpočinek od tradiční sváteční atmosféry a chtějí oscarovou i premiérovou tvorbu. Během prosince postupně nasadí premiéry filmů Holky to chtěj pořád (4. prosince), Vocasy na tripu (5. prosince) nebo Infinity Pool (6. prosince). Před Štědrým dnem přinese Asteroid City a dokument Milý Santo, mezi svátky dorazí Čtvery Vánoce, Nespoutaný Django (23. prosince) i ikonický Nekonečný příběh (27. prosince). Na samotný konec roku se chystají oceňované Zimní prázdniny a Zelená míle a Nový rok otevře oscarový Revenant Zmrtvýchvstání. Těšit se můžete i na filmy Dámský klub 2, Čtyři pokoje, E.T. Mimozemšťan nebo klasiku Grinch.
Trochu akce
O akci se postará Nova Action, která kromě jiných napínavých filmů uvede na Štědrý den snímek Ve službě, den předtím představí adrenalinového Šíleného Maxe: Zběsilou cestu a na Nový rok oslaví Postradatelné 2. Stanice Nova Lady zaplní víkendy vánočními snímky a od 21. prosince romantickými komediemi včetně kultovních Prázdnin (25. prosince) nebo filmu Sex ve městě, který divačky provede Silvestrem.
Kanály Nova Krimi a Nova Fun potěší své věrné diváky svátečními bloky zaměřenými na oblíbené krimi seriály v čele se Slečnou Marplovou či Myšlenkami zločince a svátečními díly těch nejoblíbenějších rodinných sitcomů.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova, ONEPLAY).