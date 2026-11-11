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Tanec už lidi do klubu neláka: Přestože se na party nikdo nebaví, vstupenky mizí během několika dní

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Tlumené světlo, měkké koberce a DJ za mixážním pultem. Na první pohled obyčejná klubová akce, jenže místo tance se tu četlo. Japonský book rave obletěl sociální sítě a jeho pořadatelé už chystají další setkání, tentokrát pod širým nebem.
Tanec už lidi do klubu neláka: Přestože se na party nikdo nebaví, vstupenky mizí během několika dní

Tanec už lidi do klubu neláka: Přestože se na party nikdo nebaví, vstupenky mizí během několika dní

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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