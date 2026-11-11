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Markus Krug přiznal chybu ve Zrádcích. Diváci příběh hradního pána pochopí až ve finále

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Vedle souboje věrných a zrádců dostal ve třetí řadě prostor také vlastní příběh hradního pána Vojtěcha Kotka (38). A právě u něj dnes režisér Markus Krug (36) přiznává chybu. Diváci totiž musí čekat až do posledního dílu, aby pochopili, k čemu celá linka směřuje.
Markus Krug

Markus Krug

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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