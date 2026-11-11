Falešnými QR platbami měl připravit desítky lidí o 430 tisíc. Skončil ve vazbě

Falešnými QR platbami měl připravit desítky lidí o 430 tisíc. Skončil ve vazběPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Falešnými QR platbami měl připravit desítky lidí o 430 tisíc. Skončil ve vazběZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 11.11.2026 10:37
Od neděle 13. prosince začnou v Krnově platit nové názvy 34 autobusových zastávek. Město chce odstranit...
Novým rektorem Slezské univerzity v Opavě by se měl stát opět Tomáš Gongol. Dnes ho zvolil akademický senát...
Staveniště nového univerzitního centra CEPIS v Karviné propojí s třídou 17. listopadu provizorní panelová...
Novým novojičínským starostou se stal Jiří Klein ze sdružení Náš Nový Jičín, které ve městě vyhrálo volby....
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →