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Falešnými QR platbami měl připravit desítky lidí o 430 tisíc. Skončil ve vazbě

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Dennívýzva
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Policie obvinila šestadvacetiletého muže, který měl při nákupech elektroniky používat falešné potvrzení o platbě. Téměř ve 40 případech údajně způsobil škodu přes 430 tisíc korun. Na soud nyní čeká ve vazbě.
Falešnými QR platbami měl připravit desítky lidí o 430 tisíc. Skončil ve vazbě

Falešnými QR platbami měl připravit desítky lidí o 430 tisíc. Skončil ve vazbě

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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