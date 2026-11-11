Péřovka v autě umí poslat pás z boků rovnou na břicho. V testu se zařízl figurínám do břicha

Péřovka v autě umí poslat pás z boků rovnou na břicho. V testu se zařízl figurínám do břichaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidička v béžové bundě si zapíná bezpečnostní pásZdroj: Oregon Department of Transportation / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Článek byl publikován 11.11.2026 11:44
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