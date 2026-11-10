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Staveniště univerzitního centra získá nový sjezd. Ulevit má centru Karviné

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Staveniště nového univerzitního centra CEPIS v Karviné propojí s třídou 17. listopadu provizorní panelová cesta. Nákladní auta a stavební technika díky ní nebudou muset v takové míře projíždět přes Univerzitní náměstí a ulici Karola Śliwky.
Staveniště univerzitního centra získá nový sjezd. Ulevit má centru Karviné

Staveniště univerzitního centra získá nový sjezd. Ulevit má centru Karviné

Zdroj: Statutární město Karviná - Milan Haluška
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 13:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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