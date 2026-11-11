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Demi Moore strávila desítky let v průmyslu, který ji měřil vzhledem. Největší herecké uznání přišlo až po šedesátce

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Demi Moore byla ve třiceti jednou z nejlépe placených žen Hollywoodu, ve čtyřiceti se o ní mluvilo často víc kvůli tělu a manželství než kvůli práci a po šedesátce přišla role, která jí přinesla první Zlatý glóbus. Její kariéra je skoro dokonale ironická odpověď průmyslu posedlému ženským mládím.
Demi Moore strávila desítky let v průmyslu, který ji měřil vzhledem. Největší herecké uznání přišlo až po šedesátce

Demi Moore strávila desítky let v průmyslu, který ji měřil vzhledem. Největší herecké uznání přišlo až po šedesátce

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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