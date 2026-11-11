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Kuřákům od ledna 2027 opět zdraží cigarety. Kalkulačka ukáže, o kolik si připlatí

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Spotřební daň z tabáku od 1. ledna 2027 opět vzroste. U běžných cigaret stoupne minimální odvod na 4,89 koruny za kus, zvedne se i daň u e-cigaret.
Cigarety od ledna 2027 podraží kvůli vyšší dani.

Cigarety od ledna 2027 podraží kvůli vyšší dani.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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