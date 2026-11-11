Kuřákům od ledna 2027 opět zdraží cigarety. Kalkulačka ukáže, o kolik si připlatí

Lidé, kteří si pravidelně kupují krabičku klasických cigaret, náplně do elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák, zaplatí od ledna na spotřební dani znovu víc. U běžných cigaret zákon zvyšuje minimální odvod na 4,89 koruny za kus. Zdanění tabákových výrobků roste k 1. lednu 2027 podle dlouhodobého plánu, který už dříve schválili zákonodárci. Kromě kuřáků si připlatí i uživatelé nikotinových sáčků.
Daň u běžných cigaret roste podle stanoveného plánu
Každá krabička cigaret podléhá dani z přidané hodnoty ve výši 21 procent, ke které se připočítává spotřební daň. Ta se skládá z pevné části, procentní složky a stanoveného minima. Od začátku roku 2027 se pevná část zvyšuje na 2,51 koruny za cigaretu, procentní sazba pak zůstává třicetiprocentní. V součtu obou těchto složek musí stát vybrat minimální částku, která od ledna stoupne na 4,89 koruny za kus.
Sazby u tradičních tabákových výrobků totiž rostou o pět procent ročně na základě dříve schváleného balíčku. Minimální daň u jedné cigarety tak roste o 23 haléřů, což u krabičky s dvaceti kusy dělá 4,60 koruny. Po připočtení DPH vychází samotný dopad daně zhruba na 5,60 koruny za krabičku. Konečnou cenu na pultu ale nakonec určí výrobci a obchodníci. Vyšší ceny se navíc v obchodech neobjeví všude hned 1. ledna, protože prodejci mohou ještě nějakou dobu doprodávat zásoby se staršími kolky.
Sazba pro náplně do elektronických cigaret stoupá k deseti korunám
Zákonodárci nedávno konsolidačním balíčkem zavedli spotřební daň na některé další výrobky, které jí dříve vůbec nepodléhaly, což postihlo hlavně náplně do elektronických cigaret a nikotinové sáčky. Sazby u těchto produktů nabíhají postupně. Od ledna tak daň za náplně vzroste ze 7,50 koruny na 10 korun za každý mililitr.
Odvod u nikotinových sáčků pak stoupne z letošních 1,20 koruny na 1,70 koruny za gram. Podle ministerstva financí vychází tento dlouhodobý trend z principů ochrany veřejného zdraví se snahou omezovat závislosti, proto stejný mechanismus zdanění dopadá i na šňupací či žvýkací tabák.
Spočítejte si, na kolik vás kouření vyjde za rok.
Kalkulačka: Kalkulačka daní z cigaret 2027 – spočítejte si to na BetterLife.cz
Daň u zahřívaných tabákových výrobků se dál zvyšuje
Daň u zahřívaných tabákových výrobků se v období do roku 2027 pravidelně zvyšuje o 15 procent ročně, takže od ledna schválená částka stoupne z letošních 4570 korun na 5260 korun za kilogram.
Změna pochopitelně dopadá také na kuřáky doutníků, malých doutníčků nebo uživatele vodních dýmek. Daňová sazba pro doutníky naroste na 2,92 koruny za kus a odvod u tabáku do vodních dýmek se zvedne na 687 korun za kilogram.
|Produkt
|Sazba daně v roce 2026
|Sazba daně v roce 2027
|Cigarety (minimální daň)
|4,66 Kč / kus
|4,89 Kč / kus
|Náplně do e-cigaret
|7,50 Kč / ml
|10,00 Kč / ml
|Nikotinové sáčky
|1,20 Kč / g
|1,70 Kč / g
|Zahřívané tabákové výrobky
|4570 Kč / kg
|5260 Kč / kg
|Doutníky a cigarillos
|2,78 Kč / kus
|2,92 Kč / kus
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mf.gov).