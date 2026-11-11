Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Auto v Budějcích srazilo chodkyni. Seniorka skončila v nemocnici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
K vážné dopravní nehodě došlo na sídlišti Čtyři Dvory. Auto tam dnes dopoledne srazilo starší chodkyni.
Auto v Budějcích srazilo chodkyni. Seniorka skončila v nemocnici

Auto v Budějcích srazilo chodkyni. Seniorka skončila v nemocnici

Zdroj: Facebooková skupina ČB a okolí
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:19

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Šest světových titulů a práce sanitáře. Táborák Pavel Hejra dobývá svět s hakisákem
Šest světových titulů a práce sanitáře. Táborák Pavel Hejra dobývá svět s hakisákem
Starostkou Českého Krumlova by se měla stát Naděžda Perníková
Starostkou Českého Krumlova by se měla stát Naděžda Perníková

Starostkou Českého Krumlova by se měla stát Naděžda Perníková, která do voleb vedla Vizi pro Krumlov. Město...

Nejmladší starosta v Česku skončil ve funkci. Jaké plány má jeho nástupce?
Nejmladší starosta v Česku skončil ve funkci. Jaké plány má jeho nástupce?

Teprve jednadvacetiletý Jaroslav Rajskub byl nejmladším starostou v Česku. V čele jihočeské Heřmaně už ale...

Na demonstraci na Letné se chystají tisíce lidí z celé republiky. Dopravci posílí spoje
Na demonstraci na Letné se chystají tisíce lidí z celé republiky. Dopravci posílí spoje

Na demonstraci na podporu svobody médií svolanou na 15. listopadu mají vyrazit tisíce lidí z celé...

Socha Jana Nepomuckého je zpět na svém místě. Historická památka prošla obnovou
Socha Jana Nepomuckého je zpět na svém místě. Historická památka prošla obnovou

Více než sto let stará socha svatého Jana Nepomuckého, která stojí nedaleko řeky Lužnice v Plané nad...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.