Auto v Budějcích srazilo chodkyni. Seniorka skončila v nemocnici

Auto v Budějcích srazilo chodkyni. Seniorka skončila v nemocniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Auto v Budějcích srazilo chodkyni. Seniorka skončila v nemocniciZdroj: Facebooková skupina ČB a okolí
Článek byl publikován 11.11.2026 11:19
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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