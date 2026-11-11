Londýnskými ulicemi se prohnala obrovská vlna piva. Kuriózní katastrofa v roce 1814 připravila o život osm lidí

Místem nehody byl velký pivovar Horse Shoe v prostoru dnešní Tottenham Court Road. Vyráběl se zde mimo jiné porter, tmavé pivo oblíbené v tehdejším Londýně. Pivovarnictví vyžadovalo rozsáhlé výrobní prostory a nádrže s objemem, který by dnes návštěvníka běžného hostince překvapil. Jedna z dřevěných nádob byla vysoká několik metrů a držely ji masivní železné obruče. V obydleném centru města stála blízko drobných domů, zadních dvorů a místností, které lidé využívali k bydlení. Právě tato poloha proměnila technické selhání uvnitř výrobního areálu v tragédii obyvatel sousední čtvrti.
Železná obruč nevydržela, nádrž se rozpadla
Odpoledne si zaměstnanec George Crick všiml, že z velké nádoby sklouzla železná obruč. Podobné závady se podle dobových svědectví čas od času objevovaly a pracovníci je běžně nechávali opravit. Není tedy doloženo, že by personál v tu chvíli očekával rozsáhlou katastrofu. Přibližně kolem půl šesté však došlo k prudkému prasknutí nádrže. Uvolněná tekutina narazila na okolní konstrukce, poškodila další nádoby a strhla část zdiva. Do ulic se následně vyvalil obrovský objem porteru, který se sutinami a dřevem proměnil v nebezpečnou masu.
Roztržená káď byla vysoká přibližně 6,7 metru. Podle Crickovy výpovědi v ní bylo přes tři a půl tisíce pivovarských sudů porteru, který zrál zhruba deset měsíců. Únik se ovšem neomezil na jedinou nádobu: náraz poškodil další sudy a vyrazil kohout u sousední kádě. Celkové množství Crick odhadoval na osm až devět tisíc sudů. Přesný objem se v pozdějších převodech liší, bezpečně však šlo o stovky tisíc litrů. Vlnu navíc doprovázely kusy dřeva a zdiva, takže škody nezpůsobovalo jen samotné zaplavení místností.
Nejhůře dopadly malé domy v chudinské čtvrti
St Giles byla hustě obydlená oblast s velkým podílem chudých rodin a přistěhovalců. Někteří lidé bydleli v suterénních místnostech, kde byly nejhorší podmínky pro únik před náhlou záplavou. Když se vlna prohnala okolím, část obydlí se zřítila a další byly zaplaveny. Mezi oběťmi se nacházela čtrnáctiletá Eleanor Cooperová, kterou zasypaly trosky zdi u hostince, i malé děti z okolních domů. V jedné ze sklepních místností se v době nehody konalo smuteční setkání po úmrtí dvouletého chlapce. Příbuzní a známí přišli podpořit jeho matku, náhlé zřícení domu však připravilo o život také několik účastníků tohoto setkání.
Při odklízení sutin lidé žádali okolostojící o ticho, aby bylo možné zaslechnout hlasy zasypaných. Ještě ve středu se z trosek podařilo vytáhnout přeživší. Poškozeny byly také zadní části domů v Great Russell Street, knihkupectví a prodejna drůbeže. Neštěstí zasáhlo i zaměstnance pivovaru. Crick popsal, jak jeho vlastního bratra vytahovali zpod povaleného sudu; se zraněním skončil v nemocnici. Tato svědectví ukazují, že se současně zachraňovalo na několika místech. Uvnitř výrobního areálu zůstávali lidé zavaleni vybavením, venku proud a padající konstrukce ničily obytné prostory.
Vyšetřování nikoho nepostavilo před soud
Při úředním vyšetřování Crick vysvětloval, proč po sesunutí obruče nepředpokládal bezprostřední nebezpečí. Podobné závady už viděl a dosud se podle jeho zkušenosti obešly bez velké havárie. O události napsal člověku odpovědnému za opravu kádí, ale přibližně o hodinu později nádoba praskla. Porota označila úmrtí za následek náhody a událost za zásah vyšší moci. Provozovatel tak nebyl za smrt sousedů trestně potrestán. Výsledek šetření je doloženým historickým závěrem, nikoli důkazem, že obří dřevěné nádrže v těsném sousedství domů nepředstavovaly skutečné riziko.
Výrobní podnik přitom utrpěl značnou finanční škodu. Přišel o velké množství piva i část provozního vybavení a následně se domáhal daňové úlevy na již zdaněnou produkci, která se při neštěstí zničila. Žádosti bylo vyhověno. Naproti tomu rodiny obětí a poškození sousedé museli řešit pohřby i ztrátu bydlení v prostředí, kde sociální ochrana nebyla srovnatelná s dnešní. I proto je pohled na neštěstí jako na veselou historickou historku značně zavádějící.
Mezi osmi potvrzenými oběťmi byly kromě Eleanor Cooperové také čtyřletá Hannah Banfieldová a tříletá Sarah Batesová. Zemřela rovněž Mary Mulveyová se svým malým synem Thomasem. Dochované zprávy spojují jejich smrt se záplavou, zavalením nebo poškozením domů, nikoli s hromadným opíjením uniklým pivem. Historky o davech, které při pití blokovaly záchranáře, či o dalších lidech zemřelých na otravu alkoholem patří k pozdějšímu vyprávění. Historik, který porovnával dobový tisk, pro takové líčení oporu nenašel. Rozdíl je podstatný: skutečné oběti nejsou účastníci bujaré pouliční události, ale ženy a děti z postižené čtvrti.
Katastrofu připomínají především archivní záznamy
Pivovar po tragédii pokračoval v činnosti ještě více než století. Výroba na tomto místě skončila roku 1921 a areál byl v následujícím roce zbourán. Lokalitu následně proměnila nová výstavba a dnes je spojována především s divadlem Dominion. Podobu původního průmyslového komplexu zachovávají historické fotografie a plány, které umožňují zasadit svědectví o havárii do konkrétního prostoru. Za dnešními rušnými ulicemi v okolí Tottenham Court Road tak leží starší vrstva města, kde se velkokapacitní výroba těsně dotýkala sklepních bytů. Právě toto sousedství rozhodlo o tom, že prasknutí nádoby nezůstalo jen nehodou uvnitř pivovaru.
Použité zdroje: thesocialhistorian.com, zythophile.wordpress.com, thehistorypress.co.uk, historicengland.org.uk, history.com