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Londýnskými ulicemi se prohnala obrovská vlna piva. Kuriózní katastrofa v roce 1814 připravila o život osm lidí

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Dne 17. října 1814 se v jednom z velkých londýnských pivovarů protrhla nádrž plná tmavého piva a následná vlna se prohnala okolními ulicemi. Rozbitá konstrukce poškodila další nádoby, zřítila část zdi a proud tekutiny pronikl do domů v chudinské čtvrti St Giles. Zemřelo osm žen a dětí, které se v kritickou chvíli nacházely v přízemních a sklepních místnostech. Neštěstí dnes může působit bizarně, pro obyvatele těsných domů však šlo o skutečnou průmyslovou katastrofu, jejíž následky nezastavily ani pevné zdi.
Londýnskými ulicemi se prohnala obrovská vlna piva. Kuriózní katastrofa v roce 1814 připravila o život osm lidí

Londýnskými ulicemi se prohnala obrovská vlna piva. Kuriózní katastrofa v roce 1814 připravila o život osm lidí

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:26

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