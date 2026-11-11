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Poslední Liška dorazila do Trutnova. Kraj má jednu z nejmodernějších flotil

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Královéhradecký kraj má za sebou největší modernizaci regionálních vlaků ve své historii. Do Trutnova dorazila poslední nová motorová jednotka RegioFox. Cestující se teď mohou těšit na modernější soupravy, klimatizaci, Wi-Fi a hlavně bezbariérové cestování.
Poslední Liška dorazila do Trutnova. Kraj má jednu z nejmodernějších flotil

Poslední Liška dorazila do Trutnova. Kraj má jednu z nejmodernějších flotil

Zdroj: České dráhy a.s.
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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