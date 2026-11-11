Mobil hlásí plné úložiště, ale fotografie nechcete smazat. Nejdříve si ověřte, kde máte kopii

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Mobil hlásí plné úložiště, ale fotografie nechcete smazat. Nejdříve si ověřte, kde máte kopiiZdroj: UveElena / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 11.11.2026 11:10
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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