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Jsou Češi opravdu Slované? Analýza DNA vyvrací historicky zažitý nesmysl

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Dennívýzva
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Ať už praotec Čech existoval nebo neexistoval, určitě nepřišel do neobydlené končiny. Naše území mělo obyvatele dávno před příchodem Slovanů a jeho dějiny jsou mnohem pestřejší, než jak je líčí školní učebnice.
Jsou Češi opravdu Slované? Analýza DNA vyvrací historicky zažitý nesmysl

Jsou Češi opravdu Slované? Analýza DNA vyvrací historicky zažitý nesmysl

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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