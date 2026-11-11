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Olympijská šampionka Leerdamová vyměnila kombinézu za leopardí bikiny. S Jakem Paulem žije v Karibiku a na kariéru zatím kašle

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Jutta Leerdamová v únoru vyhrála olympijské zlato na 1 000 metrů. Teď posílá fotky z pláží Portorika a rychlobruslařská sezona se rozjíždí bez ní.
Olympijská šampionka Leerdamová vyměnila kombinézu za leopardí bikiny. S Jakem Paulem žije v Karibiku a na kariéru zatím kašle

Olympijská šampionka Leerdamová vyměnila kombinézu za leopardí bikiny. S Jakem Paulem žije v Karibiku a na kariéru zatím kašle

Zdroj: YantsImages / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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