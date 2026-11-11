Olympijská šampionka Leerdamová vyměnila kombinézu za leopardí bikiny. S Jakem Paulem žije v Karibiku a na kariéru zatím kašle

Lehátko, leopardí bikiny, přes ně rozepnutá košile, velké sluneční brýle a drink v ruce. Takhle se na Instagramu ukázala sedmadvacetiletá Nizozemka, která letos v únoru v Miláně zajela olympijský rekord. Fotografie, které média zachytila 22. a 23. října, nesou popisek „Můj den na ostrově“. Na rychlobruslařský ovál se v této sezoně nechystá. Sama to oznámila už v září. Zároveň odmítla říct, že končí. Leerdamová si po zlatě kupuje čas a zkouší, jestli z olympijského vrcholu dokáže postavit vlastní značku, aniž by si zabouchla dveře zpátky na led.
Den na ostrově podle Leerdamové
Snímky pocházejí z Dorada na severním pobřeží Portorika. Podle dánského magazínu M! a webu CelebsVibe vznikla část z nich na Dorado Beach a u kovové skulptury Cardumen, která představuje hejno ryb. Galerie připomíná spíš prázdninové album než sportovní profil. Vedle leopardího plážového outfitu v ní najdeme modrou košili přes puntíkované bikiny, žluté šaty i záběry z auta.
Fanoušci reagovali podle očekávání. Pod příspěvkem převažují komplimenty k novému životnímu stylu i vzhledu. Účet @juttaleerdam má podle indického deníku Mid-Day přes 6,2 milionu sledujících, tedy o více než milion víc než v době olympiády.
Formulaci o životě v Karibiku je třeba upřesnit. Leerdamová žádné stěhování do Portorika oficiálně neohlásila. Pobývá tam u snoubence Jakea Paula, amerického youtubera a boxera, který si v Doradu v roce 2023 koupil luxusní sídlo v rezidenční čtvrti Dorado Beach East. Zaplatil za něj zhruba 360 milionů korun a později ho na sítích předváděl jako dům za více než 460 milionů. Podle nizozemského webu Sportnieuws strávila Leerdamová po hrách měsíce právě tady a ve Spojených státech.
Zlato, které uzavřelo kapitolu
Aby bylo jasné, proč si sportovkyně v nejlepších letech může dovolit rok volna, je potřeba vrátit se k 9. únoru. V předposlední rozjížďce závodu na 1 000 metrů zajela krajanka Femke Koková olympijský rekord 1:12,59. Leerdamová startovala v poslední dvojici a její cíl byl jasný: tento čas překonat.
Dojela za 1:12,31. O 28 setin rychleji. Třetí Japonka Miho Takagiová ztratila 1,64 sekundy. Oficiální zprávu o závodě přinesla Mezinárodní bruslařská unie (ISU), podrobnou výsledkovou listinu najdete v databázi Olympedia. Najdeme v ní i českou stopu: Nikola Zdráhalová skončila desátá časem 1:15,83.
|Pořadí
|Závodnice
|Čas
|1.
|Jutta Leerdamová (NED)
|1:12,31 (OR)
|2.
|Femke Koková (NED)
|1:12,59
|3.
|Miho Takagiová (JPN)
|1:13,95
|10.
|Nikola Zdráhalová (CZE)
|1:15,83
Paul seděl v hale. Agentura AP popsala jeho emotivní reakci, kterou kamery přenesly do celého světa. Pár, který oznámil zásnuby v březnu 2025 a se svatbou podle magazínových zdrojů počítá v roce 2027, měl už tehdy dohromady přes 33 milionů sledujících. V Miláně navíc Leerdamová přidala i stříbro na 500 metrů. Hlavní kariérní cíl tak splnila.
Pauza, ne konec
Rozhodnutí přišlo 14. září ve videu s novinkami ze života na jejím youtubovém kanálu. Podle zprávy NBC Sports řekla, že v sezoně 2026/27 nebude závodit ani trénovat na ledě. Slovo „konec“ ale odmítla jako příliš definitivní. Rychlobruslení podle svých slov miluje a je velkou částí její identity.
Důvody popsala osobně. Chce se řídit pocitem, dát si čas pro sebe, učit se nové věci a dělat to, co jí dělá dobře. Po letech, kdy všechno podřizovala tréninku, chce zkusit žít jinak.
Co dělá místo toho, je vidět. Od září pravidelně natáčí vlogy, v říjnu se připojila k agentuře Evolve, objevila se v kampani ke sportovní kolekci Nike x Skims a na milánském týdnu módy u značky Dolce & Gabbana. Mluví o „pár skvělých projektech“, ale podrobnosti zatím nezveřejnila.
Nabízí se otázka, nakolik do rozhodnutí promluvil Paul. Žádný zdroj netvrdí, že ji k pauze dotlačil. Kontext je však zřejmý: snoubenec s obrovským dosahem, život rozdělený mezi Portoriko a USA a nabídky, které přicházejí právě teď, kdy je olympijská sláva čerstvá. Podle nás jde o racionální kalkul. Zlato je kapitál, který s každým rokem ztrácí hodnotu, a Leerdamová ho investuje, dokud je hodnota nejvyšší.
Sezona bez největší hvězdy
Světový pohár začíná 13. listopadu v Pekingu. Pokračuje v japonském Obihiru, nizozemském Heerenveenu, norském Stavangeru, Salt Lake City a Calgary. Celý program obsahuje kalendář ISU na sezonu 2026/27. Pro nizozemské publikum přijdou vrcholy doma: Světový pohár v Heerenveenu od 4. do 6. prosince a mistrovství Evropy tamtéž v lednu. Leerdamová na startovní listině nebude.
Unie ve své předsezonní upoutávce mluví o přechodném období. Femke Koková se vrací a mnoho jejích soupeřek skončilo nebo dělá přestávku, mezi nimi i Leerdamová. Ženský sprint tak přichází o olympijskou vítězku a nizozemské rychlobruslení o tvář, kterou znají i lidé, kteří o tomto sportu jinak nic nevědí.
V Nizozemsku se o tom vášnivě diskutuje. Trenér Jillert Anema v podcastu prohlásil, že rychlobruslení ji postrádat nebude. Bývalý závodník a komentátor Ben van der Burg mu oponoval. Pauzu označil za zajímavý experiment a Leerdamovou za světovou hvězdu, jejíž dosah sportu prospívá. Olympijská vítězka Marianne Timmerová vyjádřila naději na návrat, ale dodala: „Snadné to není.“
Cesta zpět zůstává otevřená
Z kondice zatím nevypadla. Podle listopadové zprávy Sportnieuws jezdí v Portoriku na inline bruslích, trénuje do kopce a mluví o kardiotréninku i posilování. Sama připustila, že se od rychlobruslení úplně odpoutat nedokáže.
Obecná kondice ale na olympijskou úroveň nestačí. Van der Burg připomíná, že bez specifického tréninku na ledě se forma nevrátí. Timmerová pokládá rok až dva pauzy za zvládnutelné, ale ne bezbolestné. Jako příklad se nabízí Italka Francesca Lollobrigida, která se po mateřské pauze vrátila a v Miláně získala zlato. Spolehlivá statistika, jak často se olympijští vítězové po vynechané sezoně vracejí, neexistuje. Jednotlivé příběhy ale ukazují, že to jde.
Pokud se Leerdamová vrátí, dává podle kalendáře smysl nejdříve sezona 2027/28. To je naše úvaha, ne oznámený plán. Do další olympiády zbývá dost času na to, aby jedna volná sezona nerozhodla nic definitivně. Klíčové bude, jestli ji svět vlogů, módních přehlídek a kampaní nepohltí natolik, že se jí na led už nebude chtít.
Na fotkách z Dorada drží v ruce drink, ne stopky. Olympijský rekord 1:12,31 jí rok odpočinku nevezme. Rozhodne až to, kterým směrem se vydá, až dovolená skončí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta