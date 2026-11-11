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Úřad teď rozdává řidičům peníze na palivo. Kdo splní tuhle podmínku, dostane až 10 000 Kč měsíčněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Příspěvek od státu na cestu do práce zní jako dobrá zpráva pro […]
Úřad teď rozdává řidičům peníze na palivo. Kdo splní tuhle podmínku, dostane až 10 000 Kč měsíčně
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 11.11.2026 11:01
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