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Úřad teď rozdává řidičům peníze na palivo. Kdo splní tuhle podmínku, dostane až 10 000 Kč měsíčně

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Příspěvek od státu na cestu do práce zní jako dobrá zpráva pro […]
Úřad teď rozdává řidičům peníze na palivo. Kdo splní tuhle podmínku, dostane až 10 000 Kč měsíčně

Úřad teď rozdává řidičům peníze na palivo. Kdo splní tuhle podmínku, dostane až 10 000 Kč měsíčně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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