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Michaela Nosková popsala útěk z toxického vztahu. „Doma jsme měli všude kamery“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zpěvačka Michaela Nosková vydala knihu o útěku z toxického vztahu. Bývalý partner sledoval domácnost kamerami. Dnes pomáhá dalším obětem domácího násilí.
Michaela Nosková
Zdroj: FOTO:distr. Herminapress
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