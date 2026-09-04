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Michaela Nosková popsala útěk z toxického vztahu. „Doma jsme měli všude kamery“

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Zpěvačka Michaela Nosková vydala knihu o útěku z toxického vztahu. Bývalý partner sledoval domácnost kamerami. Dnes pomáhá dalším obětem domácího násilí.
Michaela Nosková

Michaela Nosková

Zdroj: FOTO:distr. Herminapress
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