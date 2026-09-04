Lela si po rozchodu s Vémolou koupila BMW za 2 miliony. Karlos reagoval štiplavým vzkazem a mluvil i o dětech

Od „géčka“ k modrému BMW
Příběh dvou aut vypráví rozpad jednoho manželství přesněji než jakékoli prohlášení na Instagramu. Když Karlos Vémola nechal 12. srpna odtáhnout Mercedes třídy G, kterým Lela vozila tři děti, vysvětloval to jednoduše: nabízel jí padesát tisíc měsíčně plus automobil, ona odmítla, tak si vzal zpět auto „za čtyři miliony“. O necelé tři týdny později Lela jezdí v modrém BMW X5. A Vémola se směje.
„No tak to jí přeji hodně štěstí… Přesně proto jsem si to staré vzal, protože říkala, že ho nepotřebuje,“ řekl 1. září pro Expres.cz na okraji tiskové konference nové organizace G MMA v pražském Duplexu. Věta zní jako gratulace. Ve skutečnosti je to obhajoba vlastního kroku, a zároveň veřejný důkaz, že neformální dohoda mezi dvěma rodiči tří dětí přestala existovat.
Dva miliony, které dávají smysl
Přesná motorizace ani způsob financování Lelina BMW veřejně doloženy nejsou. Mediálně kolující částka „přes dva miliony“ ale odpovídá realitě. Podle oficiálního ceníku BMW ČR platného od 1. dubna 2026 startuje X5 xDrive30d na 2 168 400 Kč, verze xDrive40i na 2 207 400 Kč. I bez příplatkové výbavy se tedy pohybujeme nad dvěma miliony.
Pro srovnání: Mercedes třídy G má na slovenském trhu základní cenu od 133 764 eur, tedy zhruba 3,3 milionu korun. Vémola sám mluvil o „autě za čtyři miliony“ s měsíčními náklady kolem padesáti tisíc. BMW X5 je zkrátka výrazně levnější volba, praktické rodinné SUV pro tři autosedačky a kočárek, ne statusový offroad. Jenže v kontextu rozchodu se i levnější auto stává prohlášením.
Pět měsíců od „jsme pořád rodina“ k ironii
Časová osa ukazuje, jak rychle se tón změnil:
- 1. dubna 2026 — Vémola na Instagramu potvrzuje rozchod. Píše o lásce k dětem, respektu k soukromí, o tom, že „pořád jsme rodina“.
- 7. dubna — Lela mluví o právnících, ale zároveň věří v dohodu. Děti podle ní chtějí, aby byli spolu.
- 16. července — Lela veřejně pojmenuje důvod: „definitivní tečka“ přišla kvůli jiné ženě. Přiznává, že dříve mnohé odpouštěla kvůli dětem.
- 12. srpna — odtah Mercedesu. Lela na Instagramu popisuje nepravidelné platby a auto odvezené i s dětskými věcmi.
- 13. srpna — Vémolův advokát Tomáš Ciprýn nabízí podmínky: písemná dohoda, přehled skutečných měsíčních nákladů, a pokud se podepíše, možný návrat „géčka“.
- 1. září — Vémola reaguje na nové BMW ironickou větou a dodává, že je „připraven se o děti starat, jak nejlépe umím“ a „otevřený jakékoliv dohodě“.
Z jara do podzimu se posunuli od smířlivých instagramových příspěvků ke komunikaci přes advokáty a štiplavým mediálním výměnám. Ochota k dohodě zní z obou stran stále stejně. Podmínky se ale zjevně rozpadly na penězích, autě a otázce, kdo má co doložit.
Auto jako důkaz, ne jako luxus
Ve veřejných online reakcích po odtahu Mercedesu převládala kritika Vémoly a podpora Lely. To ale není reprezentativní průzkum, je to mediální echo, které zkresluje ve prospěch emocionálnějšího příběhu. Podstatnější je něco jiného.
Celý spor o auta je ve skutečnosti zkratka pro spor o pravidla péče a financování tří dětí. Lela tvrdí, že náklady domácnosti nese z vlastního příjmu, když platby nechodí pravidelně. Na konci srpna pořádala bazar vlastního oblečení, aby si finančně přilepšila, a mluvila o čekání na rozvodové řízení. Vémolova strana trvá na písemné dohodě a doložení reálných nákladů. Konkrétní soud ani spisová značka veřejně dohledatelné nejsou.
Kdo BMW financuje a z čeho, rovněž nevíme. Víme ale, že z rodinného auta se stal mediálně čitelný symbol: původní neformální dohoda mezi rodiči přestala fungovat a obě strany to řeší přes novináře místo přes notáře.
Klec ve Frankfurtu, válka v Praze
Vémolova ironická reakce přišla necelé čtyři týdny před jeho návratem do klece. Na OKTAGON 94 ve frankfurtském Deutsche Bank Parku ho 26. září čeká Frederic Vosgröne. Na tiskové konferenci G MMA mluvil o synovi, sportu i BMW, všechno v jednom dechu, bez snahy osobní drama oddělovat od profesního.
Je to vědomá strategie, nebo prostě život člověka, který nikdy neuměl držet věci v soukromí? Podle nás trochu obojí. Vémola vždycky těžil z toho, že jeho osobní příběh prodává zápasy. Tentokrát ale příběh přerostl ring, a pravidla v něm neurčuje rozhodčí, ale advokáti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta