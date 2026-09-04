Hnojíte trávník a zároveň mulčujete? Zahradníci varují, že si tím trávu ničíte, ne vyživujete

Péče o trávník nepatří mezi nejpříjemnější činnosti, avšak jestliže toužíte po zdravě působící zahradě, stane se pro vás nepostradatelnou nutností. Možná to nevíte, ale přibližně od června je důležité se o trávu důsledně starat. Čím dříve se sečení, zavlažování, hnojení a další
péče stane součástí vaší víkendové rutiny, tím dříve získáte na své zahradě bujný, zelený „koberec“, který vám bude dělat v letním období jen samou radost. Mulčujte během sečení
Trávník je bezesporu nejčastějším způsobem úpravy
zahrad. Někteří si na péči o něj zakládají a jsou schopni jí věnovat obrovské množství času. Výsledkem je perfektní tzv. anglický trávník, který je hustý, zelený a na první pohled zdravý. Jiní z vás trávník vnímají jako užitkovou plochu, která je relativně nenáročná na údržbu a poskytuje řadu benefitů. Abyste udrželi trávu na své zahradě zelenou a zdravou, jednou z nejsnazších metod je tzv. mulčování sečením.
Při této činnosti trávník sečete jako obvykle, avšak nemáte nasazený sběrný koš a necháváte trávu posekanou na drobné kousky volně padat na zem a neuklízíte ji. Půda je tak přirozeně chráněná proti vysychání a rozbahnění a
zároveň jsou do ní přírodním způsobem dodány živiny. Mulčování tedy nejen, že chrání strukturu trávníku a prospěšné půdní organismy, ale také šetří vaši peněženku. Asi jedinou nevýhodou je nemožnost trávník chemicky hnojit – takto upravená tráva se rozkládá jinak dlouho, než nehnojená. Optimálně zavlažujte
Pro zelenou travnatou plochu bez žlutých či suchých ploch, je klíčová i pravidelná zálivka. Ta je při nižších teplotách méně častá a méně vydatná, naopak během horkého léta je vhodné trávník zalévat i denně. Nově založený trávník je podle odborníků vhodné zalévat při teplotách okolo 15 °C 3–4krát týdně, a to 8–10 litry na 1 m
2. Při vyšších teplotách okolo 25 °C zalévejte mladý trávník 1–2krát denně, a sice 10–15 litry na 1 m 2. Zakořeněný, víceletý trávník postačí zalévat i při vyšších teplotách 3–4krát týdně, 8-10 litry vody na 1 m 2 (množství je včetně případných srážek). Zdroj fotografie: Depositphotos Nepodceňujte hnojení
I přesto, že se může zdát péče o travnaté plochy nenáročná, pro jejich prosperitu a dobrý zdravotní stav je důležité myslet rovněž na příležitostné hnojení. V případě, že nejste příznivci mulčování, sáhněte po
organických hnojících směsích na trávníky, které aplikujte 1krát za 2-3 měsíce. Použít můžete také chemická hnojiva, avšak ta bývají dražší a mohou mít potenciálně negativní dopad na okolní prostředí. Chcete-li se vyvarovat plevele, vyzkoušejte selektivní herbicidy, které zakoupíte ve specializovaných prodejnách. Hnědá místa mohou signalizovat nemoc
Trávy jsou rostliny jako všechny jiné, proto se jim nevyhýbají ani choroby a škůdci. Jestliže na svém
trávníku identifikujete hnědé skvrny, čáry, nebo jiné tvary, může se jednat o nejrůznější plísňová onemocnění, například fusariovou spálu trávníku, padlí trav, travní rzi, červenou nitkovatost trav, hnědou ohniskovost trávníku, aj. Ve všech případech je důležité jednat rychle a bez zbytečného odkladu. Jen tak zajistíte, že se onemocnění nebude šířit dále a vy se budete těšit ze zdravého, hustého trávníku.
Jak se staráte o svůj trávník? Zdroj: Bhg
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz