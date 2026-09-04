Omrzel vyhrál na Vueltě mladší než Pogačar. Sám už loni prosil, ať ho s Tadejem nesrovnávají

Srovnání se současně nabízí a trochu překáží. Pogačar získal první etapové vítězství na třítýdenním závodě při Vueltě 2019 ve věku 20 let, jedenácti měsíců a deseti dnů. Omrzel byl tedy při premiérovém triumfu o téměř půl roku mladší. Jenže samotný Omrzel už před rokem, když vyhrál Giro Next Gen, upozorňoval, že nechce být posuzován jako další verze nejslavnějšího slovinského cyklisty. Na Calar Alto předvedl další velmi dobrý důvod, proč mu to přání splnit.
Na první profesionální vítězství si vybral jeden z nejtěžších dojezdů Vuelty
Omrzel se do rozhodujícího úniku dostal společně s dalšími jezdci Bahrain Victorious a tým měl vpředu několik možností. Když se ale skupina na závěrečném stoupání začala zmenšovat, dvacetiletý Slovinec přestal čekat. Přibližně třináct kilometrů před cílem zaútočil a zbytek výjezdu na Calar Alto absolvoval sám.
Nebyl to pokus, který by skupina o několik minut později pohltila. Omrzel svůj náskok dál držel a Berradeho porazil o 1:56. Pro jezdce, který absolvuje první Grand Tour kariéry, šlo zároveň o první profesionální vítězství vůbec. V celkovém pořadí se navíc posunul na šesté místo.
Ještě zajímavější je historický kontext. Omrzel není pouze mladší než Pogačar při jeho prvním vítězství. La Vuelta uvádí, že mladší etapový vítěz se na Grand Tour neobjevil od roku 1981, kdy Celestino Prieto vyhrál etapu španělského závodu ve věku 20 let, dvou měsíců a 27 dnů.
Takový výsledek už není potřeba nafukovat. Je výjimečný sám o sobě.
Omrzel se neobjevil z ničeho
Kdo sleduje pouze WorldTour, mohl jeho jméno ještě nedávno snadno přehlédnout. V mládežnické cyklistice ale Omrzel dávno nebyl neznámým projektem. V roce 2025 vyhrál Giro Next Gen, jednu z nejdůležitějších etapových zkoušek pro jezdce do 23 let, a Bahrain Victorious následně urychlil jeho přesun do hlavního WorldTour týmu.
Původně měl v rozvojové sestavě pokračovat ještě v roce 2026. Výkony během jediné sezony ale přesvědčily tým, že čekání nedává smysl. Ještě jako devatenáctiletý skončil čtvrtý celkově na Tour of Slovenia a krátce po vítězství na Giro Next Gen získal také slovinský titul mezi elitními muži.
Ani letošní Vuelta nezačala Calar Alto. Už v sedmé etapě dojel čtvrtý na horském dojezdu Valdelinares. Čtvrteční vítězství je proto průlom, nikoli úplné zjevení jezdce, který by předtím nikdy nenaznačil schopnost držet krok s nejlepšími.
A právě tady začíná problém s Pogačarem
Slovinsko má necelé dva miliony obyvatel a vyprodukovalo Pogačara, Primože Rogliče a nyní dalšího dvacetiletého vrchaře schopného vyhrát na Grand Tour. Pokušení poskládat z toho jednoduchý příběh o nástupci je obrovské.
Jenže Pogačarova kariéra zničila normální měřítka.
Když ve dvaceti vyhrával na Vueltě, velmi rychle následovaly výsledky, které ho dostaly do úplně jiné kategorie. Zpětně proto každý mladý Slovinec vypadající dobře do kopce dostává měřítko, které je skoro nemožné splnit. Jedna etapa Grand Tour se pak místo velkého životního vítězství začne interpretovat jako důkaz, že přichází další muž schopný dominovat Tour de France.
Omrzel sám tuto zkratku odmítl už po triumfu na Giro Next Gen. Jeho tehdejší pointa byla jednoduchá: Tadej je jen jeden a on chce vybudovat kariéru Jakoba Omrzela. Po Calar Alto to zní ještě rozumněji než před rokem.
Způsob vítězství přesto říká víc než samotný věk
Co si tedy z jeho výkonu můžeme skutečně odnést? Především to, že zvládl dlouhý horský den na první Grand Tour a po více než týdnu závodění měl dost energie na třináctikilometrový sólový útok. To už vypovídá o regeneraci, vytrvalosti i schopnosti rozložit síly způsobem, který v juniorském závodě jednoduše otestovat nelze.
Důležité je také to, že Bahrain Victorious neváhá mladému jezdci dát prostor. Na Calar Alto měl tým v úniku zkušenější závodníky, přesto nechal Omrzela jet vlastní závod. Taková důvěra se obvykle nezískává pouze datem narození.
Co naopak stále nevíme, je jeho strop. Nevíme, zda z něj bude kandidát na celkové vítězství Grand Tour, specialista na horské etapy nebo univerzální etapový jezdec. Dvacet let je fascinující věk právě proto, že všechny tyto možnosti mohou zůstat otevřené.
Pogačar je skvělá statistika. Špatný kariérní plán
Omrzel po dojezdu sám označil překonání Pogačarova věkového rekordu v podstatě za hezkou statistiku, nic víc. V tom je možná na dvacetiletého závodníka překvapivě zdravý odstup.
Statistika nám pomůže pochopit, jak mimořádně brzy první velké vítězství přišlo. Nemůže nám ale říct, co bude následovat.
Na Calar Alto proto Slovinsko nemuselo objevit nového Pogačara. Objevilo něco zajímavějšího: dvacetiletého Jakoba Omrzela, který právě na své první Grand Tour vyhrál jednu z nejtěžších etap, posunul se na šesté místo celkově a znovu ukázal, proč ho Bahrain poslal mezi profesionály dřív, než původně plánoval.
To zatím úplně stačí.
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Zdroje: Reuters – Mas extends Vuelta lead, Omrzel wins stage 12 [1], La Vuelta – Prodigy Omrzel and red-hot Mas earn their stripes [2], Giro Next Gen – Omrzel Turns It All Around [3], Bahrain Victorious – Jakob Omrzel to Turn Pro with Bahrain Victorious [4].