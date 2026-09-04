Superpotraviny mohou podpořit celkové zdraví a snížit riziko některých nemocí. V určitých případech až o desítky procent

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Superpotraviny mohou podpořit celkové zdraví a snížit riziko některých nemocí. V určitých případech až o desítky procentPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Příroda je úžasná, zázračná a mocná. Nejen, že díky ní neumřeme hlady, ale správná strava, takzvané superpotraviny, vám může pomoci shodit přebytečná kila, cítit se mnohem lépe ve svém těle, ale také bojovat proti zákeřným nemocem.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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