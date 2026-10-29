Oblíbený obchodní řetězec stáhl z prodeje další potraviny. Zákazníci by měli zkontrolovat, co mají doma

Obchodní řetězec Globus oznámil v úterý 27. října 2026 stažení dvou potravin ze svého sortimentu. Jde o plechovkové pivo Holba Keprník 12 a pražené nesolené kešu ořechy značky Váš výběr. V obou případech společnost přistoupila k preventivnímu opatření kvůli podezření na nevyhovující kvalitu. Konkrétní příčinu možných nedostatků však v oznámeních blíže nevysvětlila. Stažení se nevztahuje na všechny výrobky uvedených značek, ale pouze na přesně identifikovaná balení. Zákazníci by si proto měli překontrolovat zejména data minimální trvanlivosti a označení šarží.
Stažení se týká oblíbeného piva v plechovce
Prvním výrobkem, který řetězec přestal prodávat, je pivo Holba Keprník 12 v půllitrové plechovce. Zákazníci by měli věnovat pozornost balením s datem minimální trvanlivosti 31. března 2027 a označením šarže 044905. Identifikaci usnadní rovněž čárový kód 8593875612512, který je uveden na obalu. Dodavatelem dotčeného výrobku je společnost Pivovary Zubr. Globus přistoupil ke stažení okamžitě po vzniku podezření na nevyhovující kvalitu. Zveřejněné informace přitom neupřesňují, zda se problém týká samotného nápoje, jeho vlastností nebo jiného kvalitativního požadavku.
Důležité je také rozlišovat mezi podezřením na nedostatečnou kvalitu a potvrzeným zdravotním rizikem. Samotné stažení výrobku totiž automaticky neznamená, že jeho konzumace prokazatelně ohrožuje zdraví. V tomto případě obchodník veřejně neoznámil konkrétní zdravotní nebezpečí ani výsledky případných laboratorních rozborů. Opatření proto nelze bez dalších důkazů označovat za reakci na zdravotně závadné pivo. Zákazníci by přesto měli doporučení řetězce respektovat a dotčená balení nekonzumovat. Mohou je vrátit v kterékoliv prodejně Globus bez ohledu na to, ve kterém hypermarketu je původně zakoupili.
Kontrola se vyplatí také u balených ořechů
Druhým staženým výrobkem jsou pražené nesolené kešu ořechy značky Váš výběr ve 200gramovém balení. V tomto případě se upozornění vztahuje na výrobky s datem minimální trvanlivosti 16. května 2027. Současně musejí nést označení šarže LOT 26024, které umožňuje dotčené zboží jednoznačně identifikovat. Dalším rozpoznávacím údajem je čárový kód 2040000245320. Také u ořechů společnost uvedla podezření na nevyhovující kvalitu, aniž by zveřejnila bližší podrobnosti. Není proto potvrzeno, že by se jednalo například o mikrobiologickou kontaminaci nebo přítomnost nepovolených látek.
Přesné označení výrobní šarže má při podobných opatřeních zásadní význam. Jednotlivé výrobky stejné značky totiž mohou pocházet z různých výrobních dávek, které se od sebe liší datem výroby nebo použitými surovinami. Pokud se problém objeví pouze u jedné z nich, není automaticky důvod stahovat celý sortiment daného výrobce. Právě proto je při kontrole domácích zásob důležité nespoléhat pouze na název výrobku či podobu obalu. Rozhodující jsou konkrétní identifikační údaje zveřejněné obchodníkem. Stejný postup se používá i při kontrolách potravin, kdy je potřeba přesně určit rozsah případného nedostatku.
Obchodník vrátí zákazníkům peníze
Lidé, kteří některý z uvedených výrobků zakoupili, mohou využít možnosti vrácení v kterémkoliv hypermarketu Globus. Řetězec se zavázal vyplatit zákazníkům celou kupní cenu, takže o peníze za dotčené zboží nepřijdou. Zveřejněné oznámení současně neuvádí zvláštní lhůtu, během níž je nutné výrobky vrátit. Neupřesňuje ani podmínky týkající se předložení účtenky, proto je vhodné si doklad o nákupu vzít s sebou, pokud ho zákazník má. Pro případné dotazy je k dispozici bezplatná zákaznická linka 800 241 242. Funguje každý den od 7 do 21 hodin.
Stažení potravin z obchodní sítě přitom nemusí být vždy důsledkem zjištěného zdravotního nebezpečí. Důvodem mohou být také nedostatky v jakosti, označení nebo nesplnění dalších požadavků na výrobek. U konkrétních šarží piva a kešu ořechů však Globus podrobnější příčinu zatím nesdělil. Spotřebitelé mohou informace o nevyhovujících potravinách sledovat rovněž prostřednictvím veřejného systému Potraviny na pranýři, který provozuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ten umožňuje vyhledávat výsledky kontrol i informace o potravinách, u nichž inspekce zjistila nedostatky.
Použité zdroje: globus.cz, szpi.gov.cz