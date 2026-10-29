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Změna v důchodech od ledna 2027 rozdělí seniory na 2 tábory. Jedni si polepší, druzí můžou tratit i 1 000 Kč

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Příplatek za vychované děti berou mnozí rodiče jako jistotu, se kterou se […]
Změna v důchodech od ledna 2027 rozdělí seniory na 2 tábory. Jedni si polepší, druzí můžou tratit i 1 000 Kč

Změna v důchodech od ledna 2027 rozdělí seniory na 2 tábory. Jedni si polepší, druzí můžou tratit i 1 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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