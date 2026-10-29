Stylistka varuje seniorky: nenoste tuhle podzimní bundu. Přidá vám opticky 10 kg v pase i ramenech

Ráno ukazuje teploměr pár stupňů nad nulou a ruka sama sáhne po tom nejteplejším, co visí v předsíni. Jenže jeden oblíbený typ bundy dokáže postavu proměnit k nepoznání, a to směrem, o který nikdo nestojí.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Nafouklá péřovka ve volném střihu
Skutečná kila vám žádný kabát nepřidá. Stylistky se ale shodují, že ženám po padesátce nejvíc uškodí objemná péřová bunda ve volném oversized střihu. Postava v ní zmizí a celé tělo od ramen po boky působí jako jeden velký balík bez obrysů.
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Nejhůř dopadají modely, které jsou dlouhé a zároveň široké. Podle Melissy Fiorentino, stylistky ze studia Cake Style, z ženy udělají balon, a to nesluší nikomu.
Foto: Magnific.com Pas musí zůstat vidět
Péřovky se kvůli tomu vzdávat nemusíte, protože hřeje a přitom skoro nic neváží. Stačí hledat kus, který má v pase tvar. Pomůže všitý pásek, stahovací šňůrka nebo lehce vypasovaný střih, který kopíruje postavu.
U délky platí jednoduché pravidlo. Nejsnáz se nosí bunda končící zhruba v polovině stehen. Pokud toužíte po dlouhém modelu, měl by těsněji sedět, jinak se vrátíte k efektu balonu.
Přečtěte si také: Nejhorší sypané čaje ze supermarketu. Češi je kupují, protože si myslí, že jsou kvalitní, a netuší, co v nich je Foto: Magnific.com Prošití prozradí víc, než si myslíte
Široké vodorovné komory fungují jako pruhy přes celé tělo, a právě vodorovné linie oblast, kterou protínají, opticky zvětšují. Mnohem štíhleji působí užší komory nebo prošití vedené šikmo či svisle.
Při zkoušení se dívejte i na povrch a detaily. Matná látka vypadá elegantněji než výrazný lesk. A čím méně všelijakých zipů, přezek a kapes na bundě je, tím klidněji působí.
Pod objemnou bundu patří užší věci
Když už máte bundu s větším objemem, vyvažte ji tím, co nosíte pod ní. Hodí se přiléhavý úpletový svetr, užší kalhoty nebo pouzdrová sukně ke kotníkovým botám. Silueta pak působí upraveně a celkový dojem zůstane lehký.
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Pozornost od pasu snadno odvedete nahoru k obličeji. Postačí barevná šála, šátek nebo čepice v sytém odstínu, které celý podzimní outfit hned oživí.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.stylist.co.uk/fashion/how-to-style-puffer-jackets-and-coats/1051318, https://bestlifeonline.com/down-jacket-over-60-news/, https://blog.petitedressing.com/7-jacket-styles-that-stylists-say-never-flatter-after-50/, https://blog.petitedressing.com/these-are-the-7-winter-pieces-women-over-60-should-stop-buying-according-to-stylists/, https://www.e15.cz/reklama/levne-damske-zimni-bundy-ktere-vam-budou-slouzit-roky-co-zvazit-pri-vyberu-1395500, https://www.top.cz/oblekani-podle-typu-postavy-jak-se-citit-skvele-v-tom-co-nosite