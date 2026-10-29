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Přijde tlak na návrat lidí na ruskou ambasádu, varuje BIS: „Většina by byli zpravodajci.“

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Dennívýzva
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Když HlídacíPes.org nedávno upozornil na skandální výroky ruské velvyslankyně v ČR Anny Ponomarjovové o „zvaní ruských vojenských poradců“, v textu poněkud zapadla druhá a zásadnější část sdělení: Kreml a spolu s ním i „čeští přátelé Ruska“ budou po skončení konfliktu na Ukrajině silně tlačit na to, aby se opět navýšil počet ruských diplomatů v Praze.
profimedia-0780281787

profimedia-0780281787

Zdroj: Šéf BIS Michal Koudelka (vpravo) a poslanec ODS Pavel Žáček, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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