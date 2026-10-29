Přijde tlak na návrat lidí na ruskou ambasádu, varuje BIS: „Většina by byli zpravodajci.“

Když HlídacíPes.org nedávno upozornil na skandální výroky ruské velvyslankyně v ČR Anny Ponomarjovové o „zvaní ruských vojenských poradců“, v textu poněkud zapadla druhá a zásadnější část sdělení: Kreml a spolu s ním i „čeští přátelé Ruska“ budou po skončení konfliktu na Ukrajině silně tlačit na to, aby se opět navýšil počet ruských diplomatů v Praze. „Klidně jich sem pošlou sto, ale sedmdesát z nich budou zpravodajci,“ varuje ředitel BIS Michal Koudelka.
Ještě v dubnu 2021 na ruském velvyslanectví a dvou konzulátech působilo 135 lidí s diplomatickým či služebním pasem. Drtivá většina z nich byla vyhoštěna v důsledku vyšetřování výbuchů ve Vrběticích, který spáchali příslušníci vojenské rozvědky GRU.
Nyní oficiální diplomatická listina eviduje na velvyslanectví Ruské federace šest diplomatů. Na ambasádě pak může být až 25 administrativně technických pracovníků.
Povolené maximum je sedm diplomatů, stejně jako pro počet českých diplomatů v Moskvě, těch je nyní v Rusku pět.
Ředitel Bezpečnostní informační služby Michla Koudelka na semináři Aktuální bezpečnostní hrozby pořádané na půdě Poslanecké sněmovny – v reakci na dotaz HlídacíPes.org – varoval před budoucí snahou Ruska své diplomatické zastoupení v Česku opět navýšit.
Rusové budou operovat tím, že máme paritu, že můžeme stejný počet diplomatů poslat do Moskvy. My sto diplomatů do Moskvy nepošleme, ale oni jich sem sto klidně pošlou a z nich sedmdesát bude zpravodajců.
„Vždyť s nimi obchoduje celá Evropa“
„Jsem naprosto přesvědčený, že jakmile skončí válka na Ukrajině, budeme čelit ruskému tlaku na to, aby se u nás opět navýšil počet ruských diplomatů. Ten tlak bude veliký, bude se schovávat za různá vysvětlení o ekonomické diplomacii, dělání tlustých čar, budování mostů a tak dále,“ řekl ředitel BIS Koudelka s tím, že „ti, co by sem přišli, by z velké části nebyli ruští diplomaté, nýbrž ruští zpravodajci“.
Ruská strana bude podle něj tlačit na to, aby se personálně situace vrátila do stavu před Vrběticemi a před začátkem války na Ukrajině.[souvisejici]
„Rusové budou operovat tím, že máme paritu, že můžeme stejný počet diplomatů poslat do Moskvy. My sto diplomatů do Moskvy nepošleme, ale oni jich sem sto klidně pošlou a z nich sedmdesát bude zpravodajců,“ zdůraznil Koudelka.
Část české politické scény už nyní jeho slova naplňuje. Mluví o potřebě obnovit normální vztahy s Ruskem, včetně obchodních vazeb a nákupu ruských surovin.
Kupříkladu vládní poslankyně (za stranu Trikolora) Zuzana Majerová obnovení normálních vztahů s Ruskem označuje za „samozřejmost“:
„Čím dříve k tomu dojde, tím lépe. Proto také velmi podporujeme ukončení ukrajinského konfliktu, nejlépe u diplomatického stolu. Jsme rovněž toho názoru, že čím dříve skončí veškeré ekonomické sankce, tím lépe, neboť škodí na obou stranách.“
Podle poslance SPD Josefa Nerušila může sice k obnovení vztahů dojít nejdříve po skončení konfliktu na Ukrajině, ale první konzultace lze prý zahájit už nyní.
Poslanci SPD v čele s Tomiem Okamurou opakují, že Česko by mělo i nadále usilovat o dovoz „levných ruských surovin“, jako jsou ropa a plyn. „Vždyť s nimi obchoduje celá Evropa. Já chci mít pro naše voliče levné energie,“ citoval web Novinky.cz Okamuru. „Obchod je součástí diplomacie. Je potřeba ukončit konflikt co nejdříve,“ nechal se slyšet další poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
Až ty snahy přijdou
Například europoslanec SPD Ivan David si opakovaně stěžuje na „ostrakizaci“ proruských názorů a předchozí Fialovu vládu viní z toho, že „zničila vztahy obou zemí“.
Podle poslance SPD Josefa Nerušila může sice k obnovení vztahů dojít nejdříve po skončení konfliktu na Ukrajině, ale „první konzultace lze zahájit už nyní“.
Poslanec Jindřich Rajchl (PRO) pak otevřeně vyzývá k zrušení protiruských sankcí: „Jediné realistické řešení spočívá v opuštění idiotského konceptu protiruských sankcí, které poškozují pouze a jen celou Evropu a obzvlášť státy V4, mezi něž patříme i my, a obnovit import ropy a plynu z Ruské federace.“
Podle ředitele BIS lze očekávat, že po skončení války na Ukrajině – jakkoli nevíme kdy a za jakých podmínek a okolností skončí – budou podobné výroky a tlaky sílit a přibývat.
Včetně těch politických a diplomatických ze strany Ruska s cílem navýšit v Česku opět své zpravodajské kapacity. „Taková je realita a na to musíme být politicky připraveni a čelit tomu, až ty snahy přijdou,“ varuje Michal Koudelka.