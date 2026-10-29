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Karlovarský kraj rozdělí na kulturu a památky 51 milionů korun

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Karlovarský kraj připravil 51 milionů korun na podporu kultury, vzdělávání dětí a mládeže i obnovu historických památek. Peníze rozdělí prostřednictvím čtyř dotačních programů, které podpoří například pořádání kulturních akcí, spolupráci škol s muzei nebo zlepšení zázemí památek UNESCO.
Karlovarský kraj rozdělí na kulturu a památky 51 milionů korun

Karlovarský kraj rozdělí na kulturu a památky 51 milionů korun

Zdroj: Karlovarský kraj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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