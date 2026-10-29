Karlovarský kraj rozdělí na kulturu a památky 51 milionů korun

Největší část peněz, celkem 25 milionů korun, je určena na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Na jeden projekt mohou žadatelé získat až 800 tisíc korun. Dalších 13 milionů korun kraj vyčlenil na infrastrukturu památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO.
Podpora infrastruktury se týká mimo jiné lokalit spojených se Slavnými lázeňskými městy Evropy, kam patří Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Zahrnuje také Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge a Kynžvartskou daguerrotypii. Výše příspěvku se bude pohybovat od 150 tisíc do dvou milionů korun podle konkrétní lokality a splnění podmínek programu.
„Kultura má v našem kraji mnoho podob. Obohacuje každodenní život, propojuje generace a pomáhá utvářet naši identitu i vztah k místu, kde žijeme. Za vším přitom stojí hlavně lidé, kteří do své práce vkládají čas, energii i nadšení. Ani to však mnohdy nestačí, protože pořádání nejrůznějších akcí i péče o historické dědictví vyžadují nemalé finanční prostředky. Prostřednictvím těchto dotačních programů proto chceme pomoci nejen s uskutečňováním nových záměrů, ale také s pokračováním a dalším rozvojem již zavedených projektů,“ uvedla Gabriela Dostálová, radní Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče.
Peníze zamíří také na koncerty a vzdělávání
Na kulturní a umělecké aktivity je připraveno 6,5 milionu korun. Dotace mohou pořadatelé využít například na koncerty, divadelní představení, výstavy a další kulturní akce. Na jeden projekt mohou získat od 10 do 300 tisíc korun.
Stejnou částku kraj vyčlenil také na vzdělávání dětí a mládeže v kultuře. Program má podpořit především spolupráci škol s muzei, galeriemi a dalšími kulturními institucemi. Jednotlivé projekty mohou získat příspěvek od 20 do 500 tisíc korun.
Pozor na termíny a nové podmínky
Příjem žádostí ve všech čtyřech programech začne 27. října 2026 v 9 hodin. Uzávěrka připadá na 9. listopadu, liší se však čas ukončení příjmu. U podpory kulturních aktivit, vzdělávání dětí a mládeže a obnovy památek bude možné žádosti podávat do 16 hodin. Program zaměřený na infrastrukturu památek UNESCO se uzavře už v 15 hodin.
Žadatelé by měli počítat také s novými administrativními požadavky. Veřejnoprávní smlouvy bude nově nutné podepisovat uznávaným elektronickým podpisem. Výjimka platí pro fyzické osoby, které nepodnikají.
U právnických osob bude kraj zároveň kontrolovat, zda ve sbírce listin zveřejnily účetní závěrku, případně přehled o majetku a závazcích, jak jim ukládá zákon.