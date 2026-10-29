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Nejlepší rozhodnutí, které jsme udělali po šedesátce

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Člověk dělá rozhodnutí po celý život a až teprve čas ukáže, zda se rozhodl správně. Některá rozhodnutí jsou těžká, jiná snadná a veselá.
Nejlepší rozhodnutí, které jsme udělali po šedesátce

Nejlepší rozhodnutí, které jsme udělali po šedesátce

Zdroj: Betynka ráda odnáší boty všeho druhu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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